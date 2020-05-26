Путин и Шойгу обсудят работу российских военных медиков за рубежом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, обсудит в том числе работу российских военных медиков за рубежом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совсем скоро у президента начнется встреча по видеосвязи с министром обороны Шойгу. На повестке дня ряд вопросов, включая итоги работы специалистов Минобороны в зарубежных странах - в Италии, в Сербии, в Боснии и Герцеговине, в ряде других государств. Очень эффективная, оперативная и успешная работа Минобороны по строительству медицинских центров", - сообщил Песков журналистам.
Он добавил, что Путин также обсудит с Шойгу работу Минобороны по строительству медцентров в Дагестане и ряд других вопросов.