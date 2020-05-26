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2020-05-26T13:52
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Путин и Шойгу обсудят работу российских военных медиков за рубежом
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РИА Новости

Путин и Шойгу обсудят работу российских военных медиков за рубежом

13:52 26.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, обсудит в том числе работу российских военных медиков за рубежом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совсем скоро у президента начнется встреча по видеосвязи с министром обороны Шойгу. На повестке дня ряд вопросов, включая итоги работы специалистов Минобороны в зарубежных странах - в Италии, в Сербии, в Боснии и Герцеговине, в ряде других государств. Очень эффективная, оперативная и успешная работа Минобороны по строительству медицинских центров", - сообщил Песков журналистам.
Он добавил, что Путин также обсудит с Шойгу работу Минобороны по строительству медцентров в Дагестане и ряд других вопросов.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуСербияБосния и ГерцеговинаИталия
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