Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T14:38
https://ria.ru/20200526/1572003808.html
В Кронштадте задержали одного из вандалов, жаривших еду на "Вечном огне"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572006909_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8e36b85522d98f68c9349e8c1efd6454.jpg
РИА Новости

В Кронштадте задержали одного из вандалов, жаривших еду на "Вечном огне"

13:46 26.05.2020 (обновлено: 14:38 26.05.2020)
2917
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Полиция задержала одного из участников компании, пытавшейся приготовить пищу на пламени мемориала "Вечный огонь" в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Ранее в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, который сообщил, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 24 мая около 23.00 к мемориалу подъехал автомобиль "Škoda", из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника. ГУМВД начало розыск злоумышленников.
Как уточняет полиция, в их числе был мужчина и две девушки.
"Оперативно была установлена личность мужчины, причастного к инциденту, - Николай 1984 года рождения. Его нашли и доставили в полицию. Девушек разыскивают", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует ГУМВД.
Из фотографий, размещённых в социальных сетях, видно, что у постамента памятника оставлены шампуры, а вандалы пытались жарить на "Вечном огне" шашлыки.
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
25 мая, 15:57
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
47102123
Обсудить 2
ГУМВДКронштадтСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Ттигр
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
История предпринимателя: как мастер маникюра восстанавливает свой бизнес
Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о дате парада Победы
Задержана группа лиц, жаривших шашлык на Вечном огне в Кронштадте
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния