В Кронштадте задержали одного из вандалов, жаривших еду на "Вечном огне"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Полиция задержала одного из участников компании, пытавшейся приготовить пищу на пламени мемориала "Вечный огонь" в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Ранее в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, который сообщил, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 24 мая около 23.00 к мемориалу подъехал автомобиль "Škoda", из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника. ГУМВД начало розыск злоумышленников.
Как уточняет полиция, в их числе был мужчина и две девушки.
"Оперативно была установлена личность мужчины, причастного к инциденту, - Николай 1984 года рождения. Его нашли и доставили в полицию. Девушек разыскивают", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует ГУМВД.
Из фотографий, размещённых в социальных сетях, видно, что у постамента памятника оставлены шампуры, а вандалы пытались жарить на "Вечном огне" шашлыки.