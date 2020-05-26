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2020-05-26T13:35
https://ria.ru/20200526/1572003150.html
Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Красноярск
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РИА Новости

Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Красноярск

13:35 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в международный аэропорт Красноярска, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 8930 "Душанбе – Красноярск" прибыл в аэропорт "Емельяново" в 17.17 (13.17 мск).
По данным регионального управления Роспотребнадзора, на борту около 200 пассажиров.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Уральские авиалинииТаджикистанКрасноярскОбщество
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