Президент Армении надеется на усиление интеграции ЕАЭС на фоне пандемии

"Говоря о ЕАЭС, можно заметить, что каждая страна избрала свой метод борьбы (с коронавирусом – ред.). Поэтому последствия будут различными. В целом, я надеюсь, что данный кризис послужит своего рода катализатором для интеграции, в первую очередь, в научно-здравоохранительной сфере", - сказал президент.

По его словам, кардинальные изменения грядут в сфере труда, которая оказалась одной из наиболее уязвимых перед лицом пандемии.

"Потребность в высококвалифицированных кадрах вызовет необходимость пересмотра и образовательной политики. Предстоит решать эти важнейшие задачи, что обуславливает активизацию сотрудничества по трем направлениям: наука, образование, трудовая сфера. Синергический эффект, который может быть достигнут благодаря объединению потенциалов государств ЕАЭС в этой сфере, позволит достичь прогресса в решении задач", - отметил Саркисян.

По его мнению, из-за глобального кризиса системы здравоохранения, возможно, изменение климата перестанет быть ключевой проблемой в политической повестке дня. "Кроме того, страны приложат максимум усилий и проявят свой потенциал в попытке перезапустить экономику. Это потенциально усугубляет изменение климата и загрязнение воздуха в связи с тем, что экологические правила, скорее всего, будут ослаблены или вовсе будут игнорироваться", - считает президент Армении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.

Казахстан и В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия , Армения, Белоруссия Киргизия . В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.