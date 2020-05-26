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2020-05-26T13:24
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Президент Армении надеется на усиление интеграции ЕАЭС на фоне пандемии
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РИА Новости

Президент Армении надеется на усиление интеграции ЕАЭС на фоне пандемии

13:24 26.05.2020
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© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в интервью Sputnik Армения выразил надежду, что связанный с коронавирусом кризис станет катализатором для интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Говоря о ЕАЭС, можно заметить, что каждая страна избрала свой метод борьбы (с коронавирусом – ред.). Поэтому последствия будут различными. В целом, я надеюсь, что данный кризис послужит своего рода катализатором для интеграции, в первую очередь, в научно-здравоохранительной сфере", - сказал президент.
По его словам, кардинальные изменения грядут в сфере труда, которая оказалась одной из наиболее уязвимых перед лицом пандемии.
"Потребность в высококвалифицированных кадрах вызовет необходимость пересмотра и образовательной политики. Предстоит решать эти важнейшие задачи, что обуславливает активизацию сотрудничества по трем направлениям: наука, образование, трудовая сфера. Синергический эффект, который может быть достигнут благодаря объединению потенциалов государств ЕАЭС в этой сфере, позволит достичь прогресса в решении задач", - отметил Саркисян.
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По его мнению, из-за глобального кризиса системы здравоохранения, возможно, изменение климата перестанет быть ключевой проблемой в политической повестке дня. "Кроме того, страны приложат максимум усилий и проявят свой потенциал в попытке перезапустить экономику. Это потенциально усугубляет изменение климата и загрязнение воздуха в связи с тем, что экологические правила, скорее всего, будут ослаблены или вовсе будут игнорироваться", - считает президент Армении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Коронавирус COVID-19Армен СаркисянЕвразийский экономический союзАрменияВ мире
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