В Госдуму внесли проект о согласовании с парламентом введение ЧС

Депутат напомнил, что с 1 апреля 2020 года вступил в силу закон, согласно которому правительство получило право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведе­ния, что и при ЧП.