В Госдуму внесли проект о согласовании с парламентом введение ЧС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать согласовывать с Думой введение режима повышенной готовности или режима ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Представляется необходимым предусмотреть обязательность уведомления и согласования решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации с соответствующим представительным органом власти (Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации, представительным органом муниципального образования) в целях защиты конституционных прав и свобод граждан", - говорится в пояснительной записке.
Депутат напомнил, что с 1 апреля 2020 года вступил в силу закон, согласно которому правительство получило право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, что и при ЧП.
Вместе с тем, согласно конституции, чрезвычайное положение вводится указом президента незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе, отмечает парламентарий.
По его мнению, учитывая, что при введении режима повышенной готовности или ЧС госорганы управления наделены полномочиями устанавливать ограничения, затрагивающие права и свободы граждан, необходимо предусмотреть уведомление об этом представительного органа власти.