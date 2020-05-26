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2020-05-26T13:09
https://ria.ru/20200526/1572001513.html
В Госдуму внесли проект о согласовании с парламентом введение ЧС
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о согласовании с парламентом введение ЧС

13:08 26.05.2020 (обновлено: 13:09 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать согласовывать с Думой введение режима повышенной готовности или режима ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Представляется необходимым предусмотреть обязательность уведомления и согла­сования решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычай­ной ситуации с соответствующим представительным органом власти (Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, законо­дательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации, представительным органом муниципального образования) в целях защиты конституционных прав и свобод граждан", - говорится в пояснительной записке.
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Депутат напомнил, что с 1 апреля 2020 года вступил в силу закон, согласно которому правительство получило право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведе­ния, что и при ЧП.
Вместе с тем, согласно конституции, чрезвычайное положение вводится указом президента незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе, отмечает парламентарий.
По его мнению, учитывая, что при введении режима повышенной готовности или ЧС госорганы управления наделены полномочиями устанавливать ограничения, затрагивающие права и свободы граждан, необходимо предусмотреть уведомление об этом представительного органа власти.
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РоссияСовет Федерации РФЛДПРГосдума РФСергей Иванов (политик)Политика
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