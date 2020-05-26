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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:15
https://ria.ru/20200526/1572001443.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:181:2998:1867_1036x0_80_0_0_a230d6a9604f2242338ce00ec936be90.jpg
РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

13:07 26.05.2020 (обновлено: 13:15 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции", - говорится в сообщении.
Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКасым-Жомарт ТокаевКоронавирусыВладимир ПутинКазахстанВ мире
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