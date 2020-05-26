Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции", - говорится в сообщении.