МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили борьбу с коронавирусом и двустороннее сотрудничество, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции", - говорится в сообщении.
Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве.
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