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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:06
https://ria.ru/20200526/1572001277.html
Африке еще предстоит пройти через пик эпидемии COVID-19, заявили в ВОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

Африке еще предстоит пройти через пик эпидемии COVID-19, заявили в ВОЗ

13:06 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Африке, а существующие угрозы общественному здравоохранению и проблемы проведения масштабного тестирования ухудшают текущую эпидемиологическую ситуацию, заявил РИА Новости руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.
На данный момент на Африканский континент приходится примерно 1,5% от общего числа случаев заболевания коронавирусом в мире. По словам Яо, эта цифра продолжает расти, хотя рост обусловлен ситуацией лишь в нескольких странах, таких как ЮАР, страны на севере континента, а также Нигерия и Ганя на западе и Камерун и ДРК в центральной части континента.
"На эти страны приходится большинство случаев заражения. В ЮАР мы по-прежнему наблюдаем рост, но ни одна из этих стран пока не прошла пик. Хотя в таких странах, как Буркина-Фасо, вы можете наблюдать некоторое снижение (числа зараженных – ред.), мы должны обеспечить, чтобы все люди, которые заразились вирусом, даже если они переносят его бессимптомно, также были учтены в статистике. Таким образом, проблема проведения масштабного тестирования еще не решена. Так что в целом число заражений увеличивается", - заявил Яо.
По его словам, в странах, которые первоначально сообщали об отсутствии или только нескольких случаях заражения, таких как Центральноафриканская Республика и Мавритания, в настоящее время цифры растут, и ситуация станет еще более опасной, если вирус проникнет в сельские районы с более низким уровнем здравоохранения.
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"Мы должны быть осторожны, потому что вспышка вируса сохраняется в столицах, но в большинстве случаев вирус не распространился за границы этих столиц. Что произойдет, когда вспышка перенесется в места, где трудно внедрить карантинные меры, трудно получить доступ к системе здравоохранения? Поэтому мы должны проявлять осторожность", - сказал Яо.
Представитель ВОЗ отметил и другие сложности, которые могут вызвать дальнейшее распространение инфекции в Африке, например, то, что многие страны на юге континента вступают в сезон гриппа. Кроме того, ситуация ухудшается в связи с последствиями вооруженных столкновений в ряде стран. В частности, эксперт привел в пример ситуацию со вспышкой вируса Эбола, когда гуманитарные организации сталкивались с трудностями и недоверием со стороны населения.
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"Мы можем вспомнить Эболу…, когда критической проблемой был доступ (для гуманитарных организаций – ред.), связанный с безопасностью, а также недоверием: когда вооруженные группировка убивают целые общины, люди охвачены страхом и испытывают недоверие к любому, кто хочет как-то вмешаться", - отметил Яо.
Проведение комплексных профилактических мер в таких условиях - сложная задача, страны с особенно высоким риском таких препятствий включают Конго, Южный Судан, Нигерию и часть региона Сахеля, добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфрикаВ мире
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