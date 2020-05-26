Африке еще предстоит пройти через пик эпидемии COVID-19, заявили в ВОЗ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Африке , а существующие угрозы общественному здравоохранению и проблемы проведения масштабного тестирования ухудшают текущую эпидемиологическую ситуацию, заявил РИА Новости руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

На данный момент на Африканский континент приходится примерно 1,5% от общего числа случаев заболевания коронавирусом в мире. По словам Яо, эта цифра продолжает расти, хотя рост обусловлен ситуацией лишь в нескольких странах, таких как ЮАР , страны на севере континента, а также Нигерия и Ганя на западе и Камерун и ДРК в центральной части континента.

"На эти страны приходится большинство случаев заражения. В ЮАР мы по-прежнему наблюдаем рост, но ни одна из этих стран пока не прошла пик. Хотя в таких странах, как Буркина-Фасо , вы можете наблюдать некоторое снижение (числа зараженных – ред.), мы должны обеспечить, чтобы все люди, которые заразились вирусом, даже если они переносят его бессимптомно, также были учтены в статистике. Таким образом, проблема проведения масштабного тестирования еще не решена. Так что в целом число заражений увеличивается", - заявил Яо.

По его словам, в странах, которые первоначально сообщали об отсутствии или только нескольких случаях заражения, таких как Центральноафриканская Республика и Мавритания , в настоящее время цифры растут, и ситуация станет еще более опасной, если вирус проникнет в сельские районы с более низким уровнем здравоохранения.

"Мы должны быть осторожны, потому что вспышка вируса сохраняется в столицах, но в большинстве случаев вирус не распространился за границы этих столиц. Что произойдет, когда вспышка перенесется в места, где трудно внедрить карантинные меры, трудно получить доступ к системе здравоохранения? Поэтому мы должны проявлять осторожность", - сказал Яо.

Представитель ВОЗ отметил и другие сложности, которые могут вызвать дальнейшее распространение инфекции в Африке, например, то, что многие страны на юге континента вступают в сезон гриппа. Кроме того, ситуация ухудшается в связи с последствиями вооруженных столкновений в ряде стран. В частности, эксперт привел в пример ситуацию со вспышкой вируса Эбола, когда гуманитарные организации сталкивались с трудностями и недоверием со стороны населения.

"Мы можем вспомнить Эболу…, когда критической проблемой был доступ (для гуманитарных организаций – ред.), связанный с безопасностью, а также недоверием: когда вооруженные группировка убивают целые общины, люди охвачены страхом и испытывают недоверие к любому, кто хочет как-то вмешаться", - отметил Яо.

Проведение комплексных профилактических мер в таких условиях - сложная задача, страны с особенно высоким риском таких препятствий включают Конго, Южный Судан , Нигерию и часть региона Сахеля, добавил он.