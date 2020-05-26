Пригожин объяснил свои слова о "мужском разговоре" с Шнуровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.

Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии. Его слова высмеял Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь столкнулся с критикой со стороны музыканта.

По его словам, Шнуров перешел границы, когда в ходе спора упомянул его жену — певицу Валерию.

"Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете", — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что привык решать конфликтные ситуации цивилизованно, однако будет требовать, чтобы певец принес извинения его жене.