Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-26T13:33
https://ria.ru/20200526/1572001039.html
Пригожин объяснил свои слова о "мужском разговоре" с Шнуровым
https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:101:3072:1829_1036x0_80_0_0_a7f424e76525a428bbf53d1d0b6f408b.jpg
РИА Новости

Пригожин объяснил свои слова о "мужском разговоре" с Шнуровым

13:02 26.05.2020 (обновлено: 13:33 26.05.2020)
10901
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью teleprogramma.pro прокомментировал свой конфликт с Сергеем Шнуровым.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии. Его слова высмеял Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь столкнулся с критикой со стороны музыканта.
Певец Григорий Лепс
24 мая, 15:18Распространение нового коронавируса
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
По его словам, Шнуров перешел границы, когда в ходе спора упомянул его жену — певицу Валерию.

"Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете", — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что привык решать конфликтные ситуации цивилизованно, однако будет требовать, чтобы певец принес извинения его жене.
"Если он не принесет извинения Лере, то у меня будет с ним разговор — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но он случится, поверьте мне", — заключил он.
Певец Лев Лещенко
25 мая, 17:33Распространение нового коронавируса
Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах
5114211488
Обсудить 22
КультураШоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
Иосиф, стукнуть ты Сергея Увы, не сможешь никогда: Шнур помоложе и сильнее, В себе уверен он всегда. К тому же мнение народа Сейчас скорее за Шнура, А не за тех, кого свобода На сцену жизни возвела. Поэтому одна дорога, Тебе, Иосиф, нынче - суд! Лишь там придёт к тебе подмога И честь жены твоей спасут.
26 мая, 13:27
Руслан Тлеуж
3060006
Шрек разбушевался! Вообще-то цивилизованные люди споры решают в судах.
26 мая, 13:05
INInter Net
1690003
Рекомендуем
Певец Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Допрос подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Кадры СК
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Пензе
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
"Стало ясно, кто дурак": Пригожин написал стихи о конфликте со Шнуровым
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Иосиф Пригожин
Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
Лента новостейМолния