Пригожин объяснил свои слова о "мужском разговоре" с Шнуровым

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью teleprogramma.pro прокомментировал свой конфликт с Сергеем Шнуровым.
Ранее Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать в период пандемии. Его слова высмеял Шнуров. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь столкнулся с критикой со стороны музыканта.
По его словам, Шнуров перешел границы, когда в ходе спора упомянул его жену — певицу Валерию.
"Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете", — сказал продюсер.
Пригожин отметил, что привык решать конфликтные ситуации цивилизованно, однако будет требовать, чтобы певец принес извинения его жене.
"Если он не принесет извинения Лере, то у меня будет с ним разговор — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но он случится, поверьте мне", — заключил он.