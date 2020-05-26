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2020-05-26T12:55
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Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
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РИА Новости

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

12:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов
Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда об аресте обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова до 24 сентября этого года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения. Соколов остается в СИЗО пока по 23.09.2020", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
В своей жалобе защита указывала, что просит изменить меру пресечения Соколову на домашний арест ввиду ухудшения ситуации по распространению вируса COVID-19, а также невозможности посещения СИЗО 84-летними родителями обвиняемого.
Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по рассмотрению дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко перенесено на 9 июля.
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Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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