Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

"Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения. Соколов остается в СИЗО пока по 23.09.2020", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

В своей жалобе защита указывала, что просит изменить меру пресечения Соколову на домашний арест ввиду ухудшения ситуации по распространению вируса COVID-19, а также невозможности посещения СИЗО 84-летними родителями обвиняемого.

Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.