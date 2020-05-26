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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:47
https://ria.ru/20200526/1571999613.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 115 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 115 тысяч

12:47 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 115 тысяч, более 3,4 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на африканском континенте заразились 115 237 человек. По меньшей мере 3 453 пациентов с COVID-19 скончались.
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Отмечается, что более 46 тысяч человек выздоровели.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в ЮАР (23 615), Египте (16 513), Алжире (8 503), Марокко (7 429), Нигерии (8 068) и Гане (6 808).
Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (609) и ЮАР (481).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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