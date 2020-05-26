В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 115 тысяч

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 115 тысяч, более 3,4 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ).

По информации ВОЗ, с начала эпидемии коронавирусом на африканском континенте заразились 115 237 человек. По меньшей мере 3 453 пациентов с COVID-19 скончались.

Отмечается, что более 46 тысяч человек выздоровели.

Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Египте (735), Алжире (609) и ЮАР (481).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.