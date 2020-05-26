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Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
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РИА Новости

Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

12:43 26.05.2020 (обновлено: 13:25 26.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
На сегодня экс-президента вызвали в Госбюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин. Как заявили в ведомстве, речь идет о сокрытии от таможенного контроля "коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
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Вместо допроса Порошенко отправился в киевский музей Гончара, где вместе с женой открыл экспозицию картин из семейной коллекции. По его словам, среди них есть и работы, по которым возбуждено дело о контрабанде.
"Картины ввезены законно. Я не обязан сохранять оригиналы деклараций, хотя они сохранились. Для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не клеветать на лидера оппозиции — меня. У вас это не получилось, вы облили грязью себя и пытались облить грязью всю правоохранительную систему", — приводит слова экс-президента телеканал "Прямой".
Порошенко уточнил, что по всем 43 работам есть оригиналы таможенных деклараций и платежные поручения об уплате всех налогов.
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Он также рассказал, что в семейной коллекции — картины Айвазовского, "семья которого имеет корни с Галичины и который сформировался как художник в Крыму", его ученика Льва Лагорио, а также Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка, Ильи Репина и Александра Бенуа.
Порошенко фигурирует в двух десятках уголовных дел, которые возбудило Госбюро расследований. Среди прочего они касаются госизмены, а также фальсификаций при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныИван АйвазовскийИлья РепинВасилий ТропининКиевУкраинаВ мире
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