Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
На сегодня экс-президента вызвали в Госбюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин. Как заявили в ведомстве, речь идет о сокрытии от таможенного контроля "коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
Вчера, 12:23Сказано в эфиреЭкс-депутат Рады: дело из-за прослушки Порошенко – элемент чужих игрНа Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Петра Порошенко с Джо Байденом. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб поделился мнением о перспективах уголовного расследования.
Вместо допроса Порошенко отправился в киевский музей Гончара, где вместе с женой открыл экспозицию картин из семейной коллекции. По его словам, среди них есть и работы, по которым возбуждено дело о контрабанде.
"Картины ввезены законно. Я не обязан сохранять оригиналы деклараций, хотя они сохранились. Для этого достаточно было просто посмотреть в базу данных таможенной службы и не клеветать на лидера оппозиции — меня. У вас это не получилось, вы облили грязью себя и пытались облить грязью всю правоохранительную систему", — приводит слова экс-президента телеканал "Прямой".
Порошенко уточнил, что по всем 43 работам есть оригиналы таможенных деклараций и платежные поручения об уплате всех налогов.
Он также рассказал, что в семейной коллекции — картины Айвазовского, "семья которого имеет корни с Галичины и который сформировался как художник в Крыму", его ученика Льва Лагорио, а также Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка, Ильи Репина и Александра Бенуа.
Порошенко фигурирует в двух десятках уголовных дел, которые возбудило Госбюро расследований. Среди прочего они касаются госизмены, а также фальсификаций при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана.