Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

Афера у Порошенко, или Как провернули контрабанду бесценных картин Преступная тяга к прекрасному – так вкратце можно охарактеризовать новое уголовное дело, которое завели на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Станет ли именно оно роковым для политика?