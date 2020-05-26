Наркологи поддержали увеличение возраста продажи алкоголя в России

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наркологическое сообщество полностью поддерживает увеличение минимального возраста продажи алкоголя в России до 21 года, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
"Наркологическое сообщество полностью за то, чтобы повысить и ограничивать детей от алкоголя", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".