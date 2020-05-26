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Наркологи поддержали увеличение возраста продажи алкоголя в России
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РИА Новости

Наркологи поддержали увеличение возраста продажи алкоголя в России

12:22 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наркологическое сообщество полностью поддерживает увеличение минимального возраста продажи алкоголя в России до 21 года, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
"Наркологическое сообщество полностью за то, чтобы повысить и ограничивать детей от алкоголя", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Здоровье - ОбществоВалерий РязанскийСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнАлкоголь
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