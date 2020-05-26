Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в России

"К сожалению, Twitter закрыл аккаунт данного посольства во время чествования Дня Аль-Кудс. К данному моменту мы 4 раза отправили запрос через указанную Twitter схему для выяснения причины блокировки, но до сих пор не получали никакого конкретного ответа", - заявили в посольстве.