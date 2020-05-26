Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в России

"К сожалению, Twitter закрыл аккаунт данного посольства во время чествования Дня Аль-Кудс. К данному моменту мы 4 раза отправили запрос через указанную Twitter схему для выяснения причины блокировки, но до сих пор не получали никакого конкретного ответа", - заявили в посольстве.
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"Блокировка иранских социальных сетей не коснулась только нашего диппредставительства, и по той информации, которую мы имеем, аккаунты нескольких иранских посольств в других странах также без каких-либо объяснений были заблокированы", - подчеркнули собеседники РИА Новости.