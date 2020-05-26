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2020-05-26T12:20
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Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в России
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РИА Новости

Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в России

12:20 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в РФ и ряде других стран, в настоящее время предпринимаются попытки восстановить работу страницы, заявили РИА Новости в пресс-службе иранской дипмиссии.
"К сожалению, Twitter закрыл аккаунт данного посольства во время чествования Дня Аль-Кудс. К данному моменту мы 4 раза отправили запрос через указанную Twitter схему для выяснения причины блокировки, но до сих пор не получали никакого конкретного ответа", - заявили в посольстве.
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"Блокировка иранских социальных сетей не коснулась только нашего диппредставительства, и по той информации, которую мы имеем, аккаунты нескольких иранских посольств в других странах также без каких-либо объяснений были заблокированы", - подчеркнули собеседники РИА Новости.
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