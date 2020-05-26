В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с третьего — шестого этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

Шестиэтажный монолитно-бетонный дом на Кирочной улице (архитекторы Дмитриевский Б. В., Рянгин И. В., Латынин В. А.) построен в 1936-1937 годах.