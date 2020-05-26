В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУ МЧС.
Обрушение балконов произошло на доме № 20 по Кирочной улице.
"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с третьего — шестого этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
Шестиэтажный монолитно-бетонный дом на Кирочной улице (архитекторы Дмитриевский Б. В., Рянгин И. В., Латынин В. А.) построен в 1936-1937 годах.
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