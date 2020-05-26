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2020-05-26T15:20
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
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РИА Новости
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУ МЧС.
2020-05-26T12:06
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69599863&type=mp4
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

12:06 26.05.2020 (обновлено: 15:20 26.05.2020)
66630
© Фото : МЧС по Санкт-ПетербургуСпасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
© Фото : МЧС по Санкт-Петербургу
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУ МЧС.
Обрушение балконов произошло на доме № 20 по Кирочной улице.

"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с третьего — шестого этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
Шестиэтажный монолитно-бетонный дом на Кирочной улице (архитекторы Дмитриевский Б. В., Рянгин И. В., Латынин В. А.) построен в 1936-1937 годах.
15920476143
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
С 1 января 2020 года размер платежа с квадратного метра жилья вырос до 8-9 рублей (в зависимости от типа дома). В 2019 году он составлял 4,5 и 5 рублей соответственно....... Ну почему балконы падают?
26 мая, 12:52
Oleg Oleg
1503106
Ну, если уж у здания с статусом культурного наследия, балконы летят, то о ремонте во всяких хрущёвках можно забыть. Платить можно за воздух, можно за капремонт - его всё равно не видно, как и воздух.
26 мая, 16:07
nikolay burshtin
900102
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