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2020-05-26T11:51
https://ria.ru/20200526/1571996119.html
Страны ОДКБ рассмотрят сотрудничество по биологической безопасности
https://cdn22.img.ria.ru/images/153019/95/1530199514_0:0:2952:1662_1036x0_80_0_0_486cfabbc72ddd3256af88a9eb578e36.jpg
РИА Новости

Страны ОДКБ рассмотрят сотрудничество по биологической безопасности

11:51 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирус стал серьезным испытанием, страны ОДКБ изучат вопросы сотрудничества в области биологической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции.
"Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, которая оказывает влияние на всю систему международных отношений, стала вызовом для каждого государства и для межгосударственных структур. И нам сегодня предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации", - сказал Лавров.
Он добавил, что потенциал ОДКБ востребован для реагирования на такого рода угрозы. "В интересах обеспечения здоровья и благополучия граждан наших стран. Поэтому мы предложили сегодня рассмотреть первоочередные меры по развитию сотрудничества в области биологической безопасности", - пояснил министр.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Станислав Зась
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ЛавровОДКББелоруссияТаджикистанАрменияВ мире
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