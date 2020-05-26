Страны ОДКБ рассмотрят сотрудничество по биологической безопасности

"Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, которая оказывает влияние на всю систему международных отношений, стала вызовом для каждого государства и для межгосударственных структур. И нам сегодня предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации", - сказал Лавров.