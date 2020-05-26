Страны ОДКБ рассмотрят сотрудничество по биологической безопасности

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирус стал серьезным испытанием, страны ОДКБ изучат вопросы сотрудничества в области биологической безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции.
"Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, которая оказывает влияние на всю систему международных отношений, стала вызовом для каждого государства и для межгосударственных структур. И нам сегодня предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации", - сказал Лавров.
Он добавил, что потенциал ОДКБ востребован для реагирования на такого рода угрозы. "В интересах обеспечения здоровья и благополучия граждан наших стран. Поэтому мы предложили сегодня рассмотреть первоочередные меры по развитию сотрудничества в области биологической безопасности", - пояснил министр.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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