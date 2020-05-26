Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T11:35
https://ria.ru/20200526/1571995295.html
В Финский залив после реабилитации выпустили трех спасенных тюленей
https://cdn25.img.ria.ru/images/149216/21/1492162190_0:161:3002:1850_1036x0_80_0_0_7d725a5eb9fc54dc2ff1bd2f24babde0.jpg
РИА Новости

В Финский залив после реабилитации выпустили трех спасенных тюленей

11:35 26.05.2020
137
© РИА Новости / Анна Волкова / Перейти в фотобанкЦентр реабилитации ластоногих в Санкт-Петербурге
Центр реабилитации ластоногих в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анна Волкова
Перейти в фотобанк
Центр реабилитации ластоногих в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Еще трех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
Ранее сообщалось, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в этом году проходили реабилитацию 30 животных: серые тюлени, ладожские кольчатые нерпы и балтийские нерпы. Этот сезон стал одним из самых сложных для основателей центра. Из-за аномального тепла и раннего таяния льда новорожденных нерпят уносило течением, где они оставались в одиночестве и могли погибнуть. Животные поступали к специалистам в тяжелом состоянии, были сильно истощены и напуганы. 12 мая первых трех спасенных серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации, затем двух ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро.
Тюлень, спасенный волонтерами Фонда друзей балтийской нерпы на пляже в Комарово
29 марта, 02:22Туризм
В Петербурге двух тюленят спасли и отправили на реабилитацию
"Вчера мы выпустили трех серых тюленей. Самочку из Липово, самца из Ключевского и еще одну самочку из-под Выборга", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что две самки и самец балтийского серого тюленя были одними из самых сложных пациентов центра в этом сезоне.
Маленького тюленя в поселке Липово обнаружили в очень тяжелом состоянии, ей пришлось делать непростую операцию. У другой подопечной центра была повреждена передняя ласта. Самец серого тюленя был найден в рыболовецких садках в поселке Ключевое (Выборгский залив) и оказался самым терпеливым и понимающим животным. Зоологи признаются, что это один из их любимых пациентов.
Восстановление животных прошло в короткие сроки – они находились в центре всего два месяца.
"Тюленята прошли серьезное лечение, поправились, набрали достаточный для начала взрослой жизни вес, и теперь ничего не мешает им отправится в самостоятельное плаванье по Финскому заливу", - отмечают специалисты.
В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих остаются еще более 20 животных. Часть детенышей успешно завершает реабилитацию и по мере набора необходимого веса вернется в естественную среду обитания.
Центр был открыт на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года спасены и возвращены в дикую природу 78 нерп и тюленей.
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
3 марта, 14:37
На Финском заливе будут спасать тюленят с помощью вертолетов
900000
Обсудить 0
Финский заливРепиноСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Ттигр
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел четыре дела после гибели людей из-за штормового ветра на Урале
Древнее эскимосское сооружение Китовая аллея на острове Ыттыгран в Чукотском автономном округе
В Китае назвали 10 самых загадочных мест России
«Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м
"Люди превратились в уголь". Как США разбомбили Токио в 1945-м
Автомобили каршеринга
Москвичи в первый день работы каршеринга арендовали 1,5 тысячи машин
Люди во время наводнения в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии
В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнений
Кадр из клипа на песню Мой исполнительницы Светланы Лободы
Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Мой"
Ликвидация пожара в поселке под Самарой. Кадры МЧС
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
Видеозвонки в Одноклассниках
"Одноклассники" расширили сервис групповых звонков
Однополый брак
Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки
Сотрудник противопожарной службы
Жителей сгоревших под Самарой домов разместят в ПВР
Человеческий мозг
Ученые из стволовых клеток вырастили мозг человеческого эмбриона
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции
Пражский район Ржепорие
Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование дела об убийстве школьницы в Адыгее в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния