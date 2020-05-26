В Финский залив после реабилитации выпустили трех спасенных тюленей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Еще трех спасенных тюленей выпустили в Еще трех спасенных тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино Санкт-Петербурге , сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

Ранее сообщалось, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в этом году проходили реабилитацию 30 животных: серые тюлени, ладожские кольчатые нерпы и балтийские нерпы. Этот сезон стал одним из самых сложных для основателей центра. Из-за аномального тепла и раннего таяния льда новорожденных нерпят уносило течением, где они оставались в одиночестве и могли погибнуть. Животные поступали к специалистам в тяжелом состоянии, были сильно истощены и напуганы. 12 мая первых трех спасенных серых тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации, затем двух ладожских кольчатых нерп выпустили в Ладожское озеро.

"Вчера мы выпустили трех серых тюленей. Самочку из Липово, самца из Ключевского и еще одну самочку из-под Выборга", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что две самки и самец балтийского серого тюленя были одними из самых сложных пациентов центра в этом сезоне.

Маленького тюленя в поселке Липово обнаружили в очень тяжелом состоянии, ей пришлось делать непростую операцию. У другой подопечной центра была повреждена передняя ласта. Самец серого тюленя был найден в рыболовецких садках в поселке Ключевое (Выборгский залив) и оказался самым терпеливым и понимающим животным. Зоологи признаются, что это один из их любимых пациентов.

Восстановление животных прошло в короткие сроки – они находились в центре всего два месяца.

"Тюленята прошли серьезное лечение, поправились, набрали достаточный для начала взрослой жизни вес, и теперь ничего не мешает им отправится в самостоятельное плаванье по Финскому заливу", - отмечают специалисты.

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих остаются еще более 20 животных. Часть детенышей успешно завершает реабилитацию и по мере набора необходимого веса вернется в естественную среду обитания.