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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:22
https://ria.ru/20200526/1571993692.html
В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду

11:16 26.05.2020 (обновлено: 11:22 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая - РИА Новости. Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
"Больше всего нас беспокоит город Благовещенск. Самый сложный для нас объект - это детский сад №5, где в связи с заносом заболевания выявлено пять случаев - три человека персонала и два воспитанника. Всего в данном очаге 352 контактных человека. В трех медицинских учреждениях - Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, Областной клинической больнице - зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19", - приводятся в сообщении правительства региона слова главного санитарного врача Амурской области Ольги Кургановой.
Специалисты работают с контактными медиками и пациентами из больниц, где выявлен коронавирус.
Курганова отметила, что "эпидемиологическая ситуация нарастает", сокращается число больных COVID-19, у которых заболевание протекает легко или бессимптомно, пневмония уже у 47% пациентов.
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"Начали активно проводить превентивные исследования на легких методом компьютерной томографии. Мы выявляем так называемые "немые" пневмонии - без клинических проявлений, что позволяет рано поставить диагноз "пневмония" и начать адекватное лечение. Это дает хороший процент выздоровевших", - цитирует правительство советника губернатора региона Марину Гулевич.
Минздрав Приамурья в понедельник сообщил, что с начала пандемии в Амурской области скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус. Ограничительные меры, введенные в регионе из-за COVID-19, 8 мая были продлены до конца месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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