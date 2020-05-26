В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая - РИА Новости. Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
"Больше всего нас беспокоит город Благовещенск. Самый сложный для нас объект - это детский сад №5, где в связи с заносом заболевания выявлено пять случаев - три человека персонала и два воспитанника. Всего в данном очаге 352 контактных человека. В трех медицинских учреждениях - Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, Областной клинической больнице - зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19", - приводятся в сообщении правительства региона слова главного санитарного врача Амурской области Ольги Кургановой.
Специалисты работают с контактными медиками и пациентами из больниц, где выявлен коронавирус.
Курганова отметила, что "эпидемиологическая ситуация нарастает", сокращается число больных COVID-19, у которых заболевание протекает легко или бессимптомно, пневмония уже у 47% пациентов.
23 мая, 12:10На Кубани годовалый ребенок заболел коронавирусом
"Начали активно проводить превентивные исследования на легких методом компьютерной томографии. Мы выявляем так называемые "немые" пневмонии - без клинических проявлений, что позволяет рано поставить диагноз "пневмония" и начать адекватное лечение. Это дает хороший процент выздоровевших", - цитирует правительство советника губернатора региона Марину Гулевич.
Минздрав Приамурья в понедельник сообщил, что с начала пандемии в Амурской области скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус. Ограничительные меры, введенные в регионе из-за COVID-19, 8 мая были продлены до конца месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.