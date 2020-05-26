В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду

"Больше всего нас беспокоит город Благовещенск. Самый сложный для нас объект - это детский сад №5, где в связи с заносом заболевания выявлено пять случаев - три человека персонала и два воспитанника. Всего в данном очаге 352 контактных человека. В трех медицинских учреждениях - Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, Областной клинической больнице - зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19", - приводятся в сообщении правительства региона слова главного санитарного врача Амурской области Ольги Кургановой.