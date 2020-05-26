В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, за все время - 3 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки умерли 174 человек... Умерли за весь период 3 807 человек", - говорится в сообщении.

В частности, 76 человек умерли в Москве, 21 - в Дагестане, 12 - в Санкт-Петербурге, девять - в Подмосковье, семь - в Нижегородской области.