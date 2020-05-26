В России за сутки выздоровел 12 331 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в РФ выписаны рекордные 12 331 человек, всего выздоровели 131 129, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
"За последние сутки выписано 12 331 человек... За весь период выписано 131 129 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 8033 человека, в Дагестане - 456, в Подмосковье - 244, в Свердловской области - 229, в Нижегородской области - 182, в Санкт-Петербурге - 154.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.