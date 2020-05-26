Приемные комиссии в вузах начнут работу после 20 июня

"Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Их первостепенная задача – организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям", – сообщила Любимова.