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2020-05-26T11:55
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Приемные комиссии в вузах начнут работу после 20 июня
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РИА Новости

Приемные комиссии в вузах начнут работу после 20 июня

10:32 26.05.2020 (обновлено: 11:55 26.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии
Работа приемной комиссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа приемной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Приемная кампания в творческих вузах начнется после 20 июня, уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова.
"Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Их первостепенная задача – организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям", – сообщила Любимова.
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Она подчеркнула, что на данный момент ведомство совместно с вузами готовит рекомендации по организации проведения творческих испытаний в соответствии с нормами Роспотребнадзора и ограниченного срока зачисления.
"Также 20 июня начнется и приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования – колледжи и училища культуры и искусства. Основной государственный экзамен в этом году выпускники основной школы, 9-х классов, не сдают: по окончании обучения они получат аттестаты об основном общем образовании – их достаточно для подачи документов. Возможности по проведению вступительных испытаний – дистанционно или очно – по мере улучшения эпидемиологической обстановки будут закреплены приказом Минпросвещения РФ, проект которого уже готов", – заключила собеседница агентства.
Читайте полный текст интервью с Ольгой Любимовой >>
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РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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