Ольга Любимова: культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни

Ольга Любимова уже четыре месяца возглавляет Министерство культуры России. В новой должности ей приходится оперативно решать трудности, с которыми столкнулась культурная сфера из-за коронавируса . В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой министр рассказала, когда ждать возвращения к привычной жизни и кто может рассчитывать на поддержку государства, сообщила подробности приемной кампании в творческие вузы и о том, поступали ли жалобы на дистанционное обучение.

— Ольга Борисовна, всех сейчас волнует вопрос, когда повсеместно будут открываться учреждения культуры. Есть ли уже предположения? И все ли музеи при благоприятном сценарии могут открыться для посетителей в середине июля?

— Возвращаться мы будем поэтапно, так же, как и приостанавливали деятельность учреждений. То есть аккуратно двигаться по разработанным дорожным картам и отслеживать максимально четкое соблюдение учреждениями санитарно-эпидемиологических норм. Превыше всего — это здоровье посетителей и сотрудников. Музеи смогут принять индивидуальных посетителей в середине июля только при условии, что ограничительные меры не будут продлены. Но, например, в Москве и Санкт-Петербурге мы будем отдельно прорабатывать этот вопрос с учетом решений местных властей.

© Министерство культуры РФ Поэтапное возобновление работы музеев в 2020 году © Министерство культуры РФ

— А что насчет театров, цирков, концертных залов?

— С театрами и концертными организациями ситуация немного сложнее. И это не только в нашей стране, во многих других театры открываются на самом последнем этапе снятия ограничений. Если коротко, то с 1 по 15 июня те учреждения, кому это потребуется, смогут провести восстановительные репетиции, после уйти на каникулы, а с 15 июля и до конца августа можно будет потихоньку собирать труппу, технических специалистов, принимать решение о будущем репертуаре, чем порадовать публику. Есть несколько важных нюансов, которые нам предстоит определить ближе к возможному началу театрального сезона в сентябре, поэтому в конце июля — начале августа мы направим на согласование в Роспотребнадзор тот вариант рассадки и требований санитарной безопасности, который сочтет оптимальным профессиональное сообщество. Уже сейчас мы в ежедневном режиме обсуждаем с руководителями театров различные предложения, в том числе рассматриваем и опыт наших зарубежных коллег, планирующих использовать шахматную рассадку. Реальность такова, что мы выбираем не между аншлагом и неполным залом, а между началом работы с ограничениями и закрытыми театрами.

© Министерство культуры РФ Поэтапное возобновление работы театров в 2020 году © Министерство культуры РФ

— Ранее стало известно, что правительство выделило 3,8 миллиарда рублей Минкульту. Каким образом далее министерство будет делить эту сумму? Это будет одинаковая сумма, выделенная на всех поровну, или все будет зависеть от определенных критериев, учитывая, что ранее было обозначено, что только 1,4 миллиарда рублей необходимо в месяц на поддержу музейной отрасли?

— Поддержка будет оказана тем, кому она необходима. Есть ряд критериев — размер организации, уровень выпадающего дохода, количество сотрудников. В первую очередь обращаем внимание на то, сколько средств требуется для покрытия обязательных расходов — оплаты труда, охраны, пожарной безопасности, коммунальных платежей и уплаты налогов. Так как субсидии имеют целевое назначение, то и объем поддержки будет различаться от учреждения к учреждению, в зависимости от потребностей. Уже поступила первая сумма — один миллиард 269 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что в течение этой недели эти средства дойдут до наших подведомственных организаций. Мы рады, что сложный период федеральным музеям и театрам удалось пройти без задержек по зарплатам, и надеемся, что эта своевременная финансовая помощь поможет им продолжить работать в стабильных условиях.

— Поступили ли от регионов сведения о необходимости оказания поддержки частным циркам и зоопаркам?

— Частные цирки и зоопарки вправе рассчитывать на меры поддержки, уже принятые для субъектов малого и среднего бизнеса. Но мы инициировали и провели дополнительно мониторинг потребности в других формах поддержки. Сейчас анализируем присланные материалы из регионов. Есть и позитивные кейсы, например, в Нижнем Новгороде частному зоопарку "Лимпопо" власти выделили один миллион рублей. Анапский дельфинарий также получил аналогичную поддержку, но уже с учетом решений правительства Российской Федерации. Южно-Сахалинский зоопарк постепенно открывает свои двери для посетителей, а местные власти выделили 2,5 миллиона рублей на компенсацию недополученной прибыли. А это значит, что конкретная помощь начинает доходить до адресатов. Во всяком случае, регионы обратили внимание на этот сегмент и, например, Барнаульскому зоопарку "Лесная сказка", Воронежскому и Екатеринбургскому зоопаркам, океанариуму города Когалым также обещали оказать поддержку.

Думаю, в ближайшее время мы обратимся в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам. Если такое решение будет принято, то новые меры покроют такие первоочередные нужды, как кормление животных и их ветеринарное обслуживание. Всего же, по результатам мониторинга, в субъектах сейчас находится всего 106 организаций и индивидуальных предпринимателей, на содержании которых — более 52 тысяч обитателей, в том числе 1723 животных и пернатых в частных цирках. Основное количество — более 50 тысяч — это обитатели океанариумов и зоопарков.

— Если говорить о сфере кино, когда ждать возобновления съемок и кинопоказов?

— Кинотеатры смогут возобновить свою работу после принятия соответствующего решения региональными властями. Это же относится и к началу съемочного процесса. Но это не значит, что Министерство культуры где-то в стороне. Мы создали координационный центр по вопросам возобновления киносъемок и отслеживаем ситуацию в регионах. Постепенно к нам стекается информация о возможных сроках начала съемочного процесса, и мы разместим все материалы на нашем сайте для их дальнейшего использования. Если понадобится, поможем во взаимодействии наших кинокомпаний с региональными властями. Что касается организаций кинотеатрального показа, то все мы ждем возобновления их работы. В любом случае процесс выхода будет поэтапным и с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности (дистанция, маски, перчатки, антисептики, измерение температуры тела и тому подобное) с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, которые наши специалисты создают совместно с представителями отрасли. О результатах этой работы мы сообщим уже на этой неделе. Мы понимаем, что индустрию кино нужно подтолкнуть и поддержать финансово. Как раз 19 мая в Министерстве культуры начался конкурс на получение субсидий на съемки документальных и игровых фильмов. Уверена, что после почти двух месяцев карантина это привлечет большое количество проектов в игровом или неигровом кино, а также анимации.

— Творческие вузы справились с новым форматом дистанционного обучения?

— Творческие вузы справились прекрасно. Мы проанализировали ситуацию — существенных жалоб на организацию дистанционного обучения нет. При этом на онлайн-формат перешли более 46 тысяч студентов. В ближайших планах министерства — создание единой цифровой платформы, куда будут интегрированы наши образовательные организации. С помощью такого сервиса будет удобнее обмениваться практиками, проводить консультации, лекции, видеоконференции, вести учет успеваемости и общаться педагогам со студентами. Мы будем развивать это направление, уверена, оно будет актуально и после снятия ограничений, но, конечно же, дистанционное обучение никогда не заменит очного образовательного процесса, не сможет передать энергетику живого общения преподавателя с учеником.

— Уже есть понимание, как будет организована приемная кампания в вузы?

— Большой вопрос у нас возник в связи с организацией приемной кампании в вузы. Буквально на днях мы узнали дату начала итоговой аттестации у школьников и можем сориентироваться и по началу работы приемных комиссий. Они начнут свою работу после 20 июня. Их первостепенная задача — организовать рабочий процесс с учетом всех требований, а уже в июле можно будет начать прием документов и заняться определением порядка проведения очных испытаний по отдельным специальностям. Ведь всем очевидно, что по таким направлениям, как "хореографическое искусство", "актерское искусство", "дирижирование", "режиссура кино, телевидения и театра", "живопись и графика", "кинооператорство", "художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором", "искусство концертного исполнительства", "музыкально-инструментальное, музыкально-театральное искусство" или "вокальное искусство" заочные испытания не смогут показать реальный уровень абитуриентов. Кстати, уже ВГИК, ГИТИС, театральный институт имени Б. Щукина проводят предварительные просмотры в онлайн-формате. В то же время сейчас мы совместно с вузами готовим рекомендации по организации проведения творческих испытаний в соответствии с нормами Роспотребнадзора и ограниченного срока зачисления.

Также 20 июня начнется и приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования — колледжи и училища культуры и искусства.

© Министерство культуры РФ Порядок приема и выпуска в образовательных учреждениях Министерства культуры России в 2020 году © Министерство культуры РФ

Основной государственный экзамен в этом году выпускники основной школы — девятых классов — не сдают: по окончании обучения они получат аттестаты об основном общем образовании — их достаточно для подачи документов. Возможности по проведению вступительных испытаний — дистанционно или очно — по мере улучшения эпидемиологической обстановки будут закреплены приказом Минпросвещения России, проект которого уже готов.

© Министерство культуры РФ Порядок приема и выпуска в образовательных учреждениях Министерства культуры России в 2020 году © Министерство культуры РФ

— Если говорить про стоимость обучения, как вы считаете, будет ли она повышаться?

— Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга.

© Министерство культуры РФ Порядок приема и выпуска в образовательных учреждениях Министерства культуры России в 2020 году © Министерство культуры РФ

— Ранее сообщалось, что еще 44 организации культуры получат возможность войти в список системообразующих, по какому принципу делался выбор?