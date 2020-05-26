В Южной Корее не будут пускать в общественный транспорт без масок

СЕУЛ, 26 мая – РИА Новости. Центральный штаб по борьбе с коронавирусом в Центральный штаб по борьбе с коронавирусом в Южной Корее с 26 мая обязал носить маски в автобусах, поездах, метро и такси, а с 27 мая правило будет действовать и для самолетов, что позволит работникам транспортных компаний отказывать в посадке пассажирам без масок.

"По нынешнему законодательству, нет никакой возможности наложить санкции на тех, кто не носит маску в транспорте, поэтому мы сделали так, чтобы работники транспорта могли ограничить посадку пассажиров без маски", - заявили в понедельник в Центральном штабе по борьбе с коронавирусом.

Инчхоне, Ранее такая мера уже применялась в Сеуле Тэгу , но теперь правила касаются всех регионов страны. Призывы носить маски и правила их ношения в любых местах скопления народа и транспорта доводили до жителей с самого начала пандемии COVID-19. Во всех видах транспорта, на остановках, на плакатах возле дорог размещены объявления об обязательном ношении защитных средств и соблюдении социального дистанцирования. Поэтому почти все южнокорейцы и так заходили в транспорт в маске. Но с наступлением лета и повышением температуры граждане стали жаловаться на жару, невозможность дышать, а уменьшение количества новых зараженных в сутки снизило напряженность в обществе.

В автобусах Сеула можно было заметить людей с приспущенными масками, тех, кто вовсе временно снимает их, пока разговаривает с соседом или по телефону. Периодически через динамик звучат напоминания от водителя или машиниста о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса, но далеко не все пассажиры могут их расслышать или просто игнорируют.

Это вынудило власти опубликовать официальную инструкцию о ношении масок в транспорте и довести ее до всех транспортных компаний. Как сообщил на брифинге представитель Центрального штаба по борьбе с коронавирусом, с 25 мая согласно "Плану усиления профилактики вируса в общественном транспорте" все водители и пассажиры должны носить маску.

Если пассажир без маски или отказывается ее надеть, ему могут отказать в посадке, и за это компании не будут объявлять какое-либо наказание, например, штраф или указ о временной приостановке деятельности. Как будет поступать водитель, если пассажир снял маску уже внутри транспорта, и будут ли таких людей высаживать, не уточняется. В метро, где сложно следить за каждым отдельным человеком, будет увеличено количество объявлений о ношении масок, а работники станций будут следить за выполнением правил.

По данным главы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён, в самолетах внутренних линий в Южной Корее пока не было случаев заражения коронавирусом, но с 27 мая даже там будут еще внимательнее следить за ношением масок, чтобы предотвратить любые возможные пути распространения вируса.

Южная Корея уже две недели регистрирует примерно по 20 случаев заражения в день. Общее число зараженных выросло до 11225, выздоровели 10275 (91,5%), скончались 269. Всего в автобусах заразились девять человек, а в такси – 12.