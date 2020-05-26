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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:30
https://ria.ru/20200526/1571990274.html
В Южной Корее не будут пускать в общественный транспорт без масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее не будут пускать в общественный транспорт без масок

10:30 26.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 26 мая – РИА Новости. Центральный штаб по борьбе с коронавирусом в Южной Корее с 26 мая обязал носить маски в автобусах, поездах, метро и такси, а с 27 мая правило будет действовать и для самолетов, что позволит работникам транспортных компаний отказывать в посадке пассажирам без масок.
"По нынешнему законодательству, нет никакой возможности наложить санкции на тех, кто не носит маску в транспорте, поэтому мы сделали так, чтобы работники транспорта могли ограничить посадку пассажиров без маски", - заявили в понедельник в Центральном штабе по борьбе с коронавирусом.
Ранее такая мера уже применялась в Сеуле, Инчхоне, Тэгу, но теперь правила касаются всех регионов страны. Призывы носить маски и правила их ношения в любых местах скопления народа и транспорта доводили до жителей с самого начала пандемии COVID-19. Во всех видах транспорта, на остановках, на плакатах возле дорог размещены объявления об обязательном ношении защитных средств и соблюдении социального дистанцирования. Поэтому почти все южнокорейцы и так заходили в транспорт в маске. Но с наступлением лета и повышением температуры граждане стали жаловаться на жару, невозможность дышать, а уменьшение количества новых зараженных в сутки снизило напряженность в обществе.
В автобусах Сеула можно было заметить людей с приспущенными масками, тех, кто вовсе временно снимает их, пока разговаривает с соседом или по телефону. Периодически через динамик звучат напоминания от водителя или машиниста о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса, но далеко не все пассажиры могут их расслышать или просто игнорируют.
Это вынудило власти опубликовать официальную инструкцию о ношении масок в транспорте и довести ее до всех транспортных компаний. Как сообщил на брифинге представитель Центрального штаба по борьбе с коронавирусом, с 25 мая согласно "Плану усиления профилактики вируса в общественном транспорте" все водители и пассажиры должны носить маску.
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Если пассажир без маски или отказывается ее надеть, ему могут отказать в посадке, и за это компании не будут объявлять какое-либо наказание, например, штраф или указ о временной приостановке деятельности. Как будет поступать водитель, если пассажир снял маску уже внутри транспорта, и будут ли таких людей высаживать, не уточняется. В метро, где сложно следить за каждым отдельным человеком, будет увеличено количество объявлений о ношении масок, а работники станций будут следить за выполнением правил.
По данным главы организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён, в самолетах внутренних линий в Южной Корее пока не было случаев заражения коронавирусом, но с 27 мая даже там будут еще внимательнее следить за ношением масок, чтобы предотвратить любые возможные пути распространения вируса.
Южная Корея уже две недели регистрирует примерно по 20 случаев заражения в день. Общее число зараженных выросло до 11225, выздоровели 10275 (91,5%), скончались 269. Всего в автобусах заразились девять человек, а в такси – 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТэгуЮжная КореяИнчхонВ мире
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