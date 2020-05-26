В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнений

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Более 30 тысяч человек в пяти районах северо-восточного индийского штата Ассам оказались в зоне наводнений из-за циклона "Ампан", сообщает газета Hindustan Times.
По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата, от подъема рек пострадали 128 деревень. В наиболее пострадавшем районе Голпара были созданы 33 лагеря для пострадавших, где нашли убежище почти 9 тысяч человек.
Паводковые воды затронули 579 гектаров посевных площадей в штате. Кроме того, погибли почти 12 тысяч домашних животных и птиц.
Образовавшийся в Бенгальском заливе циклон "Ампан" на прошлой неделе вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия. Ветер, порывы которого достигали 125 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены. Согласно последним данным, большая часть Калькутты обесточена, повалены несколько сотен вышек электропередачи и около 1000 вышек для передачи сотового сигнала, части ветхих строений обрушились.
Циклон принес с собой ливневые дожди, которые несколько дней шли над рядом штатов страны.