Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T09:55
https://ria.ru/20200526/1571988467.html
В Кронштадте разыскивают готовивших шашлыки на Вечном огне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571988238_0:0:1890:1063_1036x0_80_0_0_2c15b70094b3c27de7dc66bc667b1714.jpg
РИА Новости

В Кронштадте разыскивают готовивших шашлыки на Вечном огне

09:55 26.05.2020
3858
© Фото : страница во ВКонтакте "Подслушано в Кронштадте"Шампуры около "Вечного огня над могилой рабочих и матросов"
Шампуры около Вечного огня над могилой рабочих и матросов
© Фото : страница во ВКонтакте "Подслушано в Кронштадте"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленников, которые готовили шашлыки на памятнике "Вечный огонь", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию обратился директор музея истории Кронштадта, с заявлением о том, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов", расположенный на Якорной площади", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения около памятника. Установлено, что 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехал автомобиль Шкода, из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника.
Из фотографий, размещённых в социальных сетях, видно, что у постамента памятника оставлены шампуры, а неизвестные пытались жарить шашлыки на "Вечном огне".
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание", - добавили в полиции.
В ГУ МВД Петербурга уточнили, что вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
Автомобиль Прокуратуры России
25 мая, 19:28
В Подмосковье задержали осквернившего мемориал ВОВ вандала
9430450
Обсудить 2
КронштадтЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
"Ъ": НАТО отвергла предложение России отказаться от учений в пандемию
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского в Москве
"Россия сегодня" запускает всенародную акцию в поддержку врачей
Трасса М4 в Сирии
Сирийцы поблагодарили российских военных за разблокирование трассы М-4
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Американские доллары
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове
Болгарский журналист обвинил Россию в "присвоении" кириллицы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Препараты в лаборатории
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
Иосиф Пригожин
Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
Вертолет Ми-8
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
22:03Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
Лента новостейМолния