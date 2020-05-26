В Кронштадте разыскивают готовивших шашлыки на Вечном огне

Шампуры около "Вечного огня над могилой рабочих и матросов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленников, которые готовили шашлыки на памятнике "Вечный огонь", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской области. Полиция разыскивает злоумышленников, которые готовили шашлыки на памятнике "Вечный огонь", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

"В полицию обратился директор музея истории Кронштадта , с заявлением о том, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов", расположенный на Якорной площади", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения около памятника. Установлено, что 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехал автомобиль Шкода, из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника.

Из фотографий, размещённых в социальных сетях, видно, что у постамента памятника оставлены шампуры, а неизвестные пытались жарить шашлыки на "Вечном огне".

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание", - добавили в полиции.