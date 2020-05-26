Трутнев поручил докладывать о наличии лекарств в больницах на Камчатке

Как отметили в пресс-службе, СМИ опубликовали сведения о нехватке лекарств в больницах Камчатского края, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Юрий Трутнев поручил держать ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах края на контроле и в еженедельном режиме докладывать об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудованием", - говорится в сообщении.