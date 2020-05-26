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2020-05-26T09:39
https://ria.ru/20200526/1571987836.html
Трутнев поручил докладывать о наличии лекарств в больницах на Камчатке
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РИА Новости

Трутнев поручил докладывать о наличии лекарств в больницах на Камчатке

09:39 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову еженедельно докладывать об обеспеченности медицинских учреждений региона лекарствами и медоборудованием, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.
Как отметили в пресс-службе, СМИ опубликовали сведения о нехватке лекарств в больницах Камчатского края, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.
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"Юрий Трутнев поручил держать ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах края на контроле и в еженедельном режиме докладывать об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудованием", - говорится в сообщении.
Как доложил Солодов полпреду, дополнительно развернуты 115 коек на базе 2-й городской больницы, однако большое количество госпитализаций привело к временным задержкам с поставками лекарственных средств общего назначения в выходные дни. Глава региона отметил, что в данный момент все процессы налажены, лекарствами лечебные учреждения обеспечены в полном объеме.
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Владимир СолодовДальний ВостокЮрий ТрутневКамчатский крайОбщество
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