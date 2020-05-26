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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:38
https://ria.ru/20200526/1571987792.html
Во Владимирской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

09:38 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 69, до 2379, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2379 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 492 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 355, в Гусь-Хрустальном районе - 325, Александровском районе - 216, Муроме - 209, Ковровском районе - 200, Кольчугинском районе - 106.
Скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 350 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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