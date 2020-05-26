Во Владимирской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 69, до 2379, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2379 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 492 случая COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 355, в Гусь-Хрустальном районе - 325, Александровском районе - 216, Муроме - 209, Ковровском районе - 200, Кольчугинском районе - 106.
Скончались 16 человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус. Выздоровели 350 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.