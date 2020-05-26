РЖД с 29 мая вернет ряд рейсов "Сапсанов"

"ОАО "РЖД" продлевает действие временного графика высокоскоростных поездов "Сапсан" до 23 июня, при этом количество рейсов будет увеличено практически вдвое. С 29 мая по 23 июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 8 пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе одна пара - на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород", - говорится в сообщении во вторник.