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2020-05-26T10:07
https://ria.ru/20200526/1571987683.html
РЖД с 29 мая вернет ряд рейсов "Сапсанов"
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РИА Новости

РЖД с 29 мая вернет ряд рейсов "Сапсанов"

10:07 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РЖД до 23 июня сохранят временный график поездов "Сапсан", но увеличат число рейсов по сравнению с действующим расписанием почти вдвое, в частности, вернут "Сапсан" до Нижнего Новгорода, следует из сообщения компании.
РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом до 28 мая оставили лишь 4 пары "Сапсанов" в день между Москвой и Санкт-Петербургом с увеличением частоты курсирования в некоторые дни. Между Санкт-Петербургом и Москвой до сокращения графика курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один - между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву.
"ОАО "РЖД" продлевает действие временного графика высокоскоростных поездов "Сапсан" до 23 июня, при этом количество рейсов будет увеличено практически вдвое. С 29 мая по 23 июня между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по 8 пар поездов "Сапсан" (16 рейсов) в утренние, дневные и вечерние часы, в том числе одна пара - на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород", - говорится в сообщении во вторник.
Поезд Сапсан
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Компания отмечает, что с учётом традиционно высокого спроса на поездки в праздничные даты, в период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов).
РЖД ранее сообщали, что для соблюдения соцдистанции при рассадке в связи со спросом в некоторые дни мая назначают дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. Поезда были добавлены в график 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая. Билеты с рассадкой на дистанции в поездах дальнего следования РЖД продают до 28 мая.
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Нижний НовгородМоскваСанкт-ПетербургОбществоРЖДЭкономика
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