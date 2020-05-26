На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек

"За минувшие сутки заболело 339 человек. Из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровел 341 человек… В целом за все время пандемии на Украине заболели 21584 людей, из них 1581 детей и 4183 медработника", - сказал Степанов на брифинге.