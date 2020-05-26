На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло на 339 человек, до 21584, умер еще 21 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 339 человек. Из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровел 341 человек… В целом за все время пандемии на Украине заболели 21584 людей, из них 1581 детей и 4183 медработника", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7575 человека, число летальных случаев составило 644.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.