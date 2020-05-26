В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19

НОВОСИБИРСК, 26 мая - РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск ) ведут работу над созданием мышей, восприимчивых к новому коронавирусу для дальнейшего испытания на них вакцин и препаратов от COVID-19, первые трансгенные мыши появятся уже в июне.

"Мы участвуем в проекте по созданию животных, лабораторной мыши, которые были бы восприимчивы к новому вирусу. Не секрет, что этот вирус перескочил к нам от летучих мышей, но, к сожалению, он не заражает наших излюбленных лабораторных животных - крыс и мышей. В этом большая проблема, потому что доклинические испытания удобнее, быстрее, надежнее и дешевле было бы проводить на животных", - рассказал журналистам во вторник завлабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Нариман Баттулин.

Ученый пояснил, что специалисты института взялись за задачу модификации генома лабораторных мышей. Для финансирования проекта они написали заявку на грант в Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который уже отреагировал. Теперь ученые ждут одобрения заявки и поступления финансирования.

"Процесс создания таких животных довольно долгий, но мы устроили мозговой штурм и сформулировали несколько путей, как можно решить эту задачу максимально быстро. Сейчас проект стартовал, первые операции на мышах были сделаны в прошлые выходные… Мы ожидаем, что первые рождения таких мышат будут в июне", - сказал Баттулин.

Он отметил, что с помощью суперсовременых технологий искусственного оплодотворения ученые надеются увеличить количество мышей до необходимого для проведения испытаний уровня - сотен и тысяч особей - уже к осени этого года.

"Надеемся, что к сентябрю-октябрю мы уже сможем предоставить в наш ведущий вирусологический центр "Вектор" таких животных и мы сможем приступать к полноценным научным доклиническим исследованиям. Очень важно посмотреть на штаммах вируса в пробирке, как вирус взаимодействует с лекарствами, но живой организм – очень высокая планка и в пробирке это не воспроизвести", - сказал ученый.

Баттулин объяснил, что на поверхности каждой клетки в организме есть белки, с которыми может взаимодействовать вирус. При этом коронавирус подходит к определенному белку человека, как ключ к замку, и затем проникает в клетку. У мыши же этот белок несколько другой – он не пускает вирус. Задача ученых состоит в том, чтобы заменить этот белок у мыши на человеческий, создав тем самым животных, которые будут заражаться COVID-19.