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2020-05-26T08:26
https://ria.ru/20200526/1571985771.html
Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алма-Ате
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РИА Новости

Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алма-Ате

08:23 26.05.2020 (обновлено: 08:26 26.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами Доблести двух полицейских, которые погибли в результате наезда на блокпост пьяного водителя, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
Утром 25 мая водитель автомашины BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник умер в больнице. Во вторник начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что водителем автомобиля BMW, совершившего наезд на блокпост в Алма-Ате, оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный со службы за ненадлежащее выполнение обязанностей.
Место ДТП на блокпосту в Алматы
Вчера, 04:22
В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост
"За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом "Айбын" ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции города Алма-Аты министерства внутренних дел; орденом "Айбын" ІІІ степени Абдыканова Дастана Маратжанулы (посмертно) – полицейского полка патрульной полиции департамента полиции города Алма-Аты министерства внутренних дел", - говорится в тексте указа президента.
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Касым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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