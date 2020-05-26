Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 26 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами Доблести двух полицейских, которые погибли в результате наезда на блокпост пьяного водителя, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
Утром 25 мая водитель автомашины BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости наехал на бетонное ограждение блокпоста, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Старший лейтенант полиции скончался на месте, его напарник умер в больнице. Во вторник начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что водителем автомобиля BMW, совершившего наезд на блокпост в Алма-Ате, оказался бывший сотрудник органов внутренних дел, уволенный со службы за ненадлежащее выполнение обязанностей.
"За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом "Айбын" ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции города Алма-Аты министерства внутренних дел; орденом "Айбын" ІІІ степени Абдыканова Дастана Маратжанулы (посмертно) – полицейского полка патрульной полиции департамента полиции города Алма-Аты министерства внутренних дел", - говорится в тексте указа президента.