Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алма-Ате

В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост

В Алма-Ате полицейский погиб при наезде пьяного водителя на блокпост

"За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка наградить: орденом "Айбын" ІІ степени Жангазиева Жараса Султангалиевича (посмертно) – инспектора службы полка патрульной полиции департамента полиции города Алма-Аты министерства внутренних дел; орденом "Айбын" ІІІ степени Абдыканова Дастана Маратжанулы (посмертно) – полицейского полка патрульной полиции департамента полиции города Алма-Аты министерства внутренних дел", - говорится в тексте указа президента.