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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T07:49
https://ria.ru/20200526/1571984951.html
Японские рестораны научились выживать в условиях распространения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/153060/19/1530601958_0:313:6000:3688_1036x0_80_0_0_6c7bc223cc080ecb40f5ede717f09a08.jpg
РИА Новости

Японские рестораны научились выживать в условиях распространения COVID-19

07:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Ксения НакаПовара отдыхают после зактрытия ресторана на новом рыбном рынке в Токио
Повара отдыхают после зактрытия ресторана на новом рыбном рынке в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Распространение коронавирусной инфекции поставило на грань выживания даже те рестораны в Японии, которые продолжили работать, несмотря на ограничения. С начала апреля заведения общепита – от знаменитых ресторанов с мишленовскими звездами до малюсеньких двухметровых баров размером с их же барную стойку - разделились на два лагеря. Тех, кто закрылись до лучших времен, и тех, кто решил выживать во что бы то ни стало.

Один город, одно время – разное решение

Недалеко от офиса РИА Новости стоит двухэтажный дом, который делят два ресторана. В обоих на первом этаже места за стойкой человек на 5, а на втором этаже несколько столиков. Единственное отличие – один японский, другой – европейской кухни. Так было до чрезвычайной ситуации. Когда правительство попросило общепит воздержаться от работы, а тем, кто все-таки решил не закрываться, ограничил время работы до 20 часов, один закрылся, уповая на субсидии от властей Токио – благодарности за отказ от работы.
Второй стойко продолжил работать, хотя клиентов почти не стало. Этот дом с темными окнами и объявлением о прекращении работы справа и освещенной левой половиной стал своеобразными символом ситуации в Токио в связи с коронавирусом.
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Уроки выживания

Тех, кто продолжил работать, немного. Возможно, расчет был на то, что можно будет перетянуть к себе "оголодавших" клиентов других ресторанов. Возможно, компенсации за отказ от работы не покрывали всех убытков. Но так или иначе вскоре стало ясно, что основной клиент сидит дома и в рестораны совсем не спешит. Сыграла роль и дисциплинированность японцев – власти просили воздержаться от пребывания в тесном помещении вплотную с другими людьми.
Недалеко от станции Накано в Токио в начале мая можно было увидеть на окнах здания плакаты с призывами о помощи.
"Помогите! Крик о любви из центра Нкано. Мы начали продавать на вынос!" - было написано огромными буквами на двух этажах, которые занимает ресторан французской кухни Bistro Mura. Ресторан прекратил работу в зале и перешел на продажу обедов и ужинов на вынос. К конце мая, правда, плакаты сменили содержание.
"Получил – отдай! Платим добром за добро нашими обедами. Жизнь с мура-ланчем", - гласят плакаты сейчас.
"Мы оказались в очень трудной ситуации из-за коронавируса. Пришлось просить о помощи, чтобы люди брали на вынос коробочки с обедами и ужинами. Нам помогли, мы выстояли. Плакаты сменились потому, что мы благодарим тех, кто нам помог и помогает", - сказал РИА Новости сотрудник ресторана Тосикадзу Уэда. Он уточнил также, что его ресторан до коронакризиса никогда не занимался продажей готовой еды на вынос, отдавая предпочтение приготовлению блюд индивидуально для каждого клиента по выбору из меню.коронавирус
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Неожиданное решение нашел ресторан Meat&Wine в офисном районе Токио. До сих пор он предлагал большие скидки на стейки и вино, из-за чего всегда был постоянно полон шумными компаниями сослуживцев из расположенных в округе больших и малых фирм. После перехода офисных сотрудников на удаленку ресторан, хоть и продолжил работать, но совершенно опустел. На прошлой неделе Meat&Wine, как будто забыв о своей основной функции, установил прилавок, кассовый аппарат, и по ценам на 25-50% дешевле магазинных стал продавать то, чем не смог угостить клиентов из-за отсутствия таковых. Здесь и свежие овощи только что с грядки, и вина, и различные виды приправ, вплоть до импортного итальянского масла из белого трюфеля.
"Наши поставщики – фермеры - просят нас о помощи. Они не могут реализовать продукцию. А мы тоже не можем ее использовать в прежнем объеме. Вот так и получилось, что вы помогаете нам, а мы помогаем фермерам", - рассказывает сотрудница ресторана, еще не привыкшая к роли продавца.
До сих пор далеко не все токийские рестораны всерьез задумывались об организации обедов или еды на вынос. Особенно те, кто открывался после обеда. Сейчас значок "еда на вынос", как и коробочки с упакованным обедом стали неотъемлемой частью любого работающего заведения.
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Что дальше?

Прогнозы о том, что начнет происходить дальше, самые разные. Кто-то надеется, что после снятия ограничений соскучившиеся клиенты с удвоенной силой будут наверстывать упущенное. Кто-то, наоборот, считает, что люди отвыкли есть в ресторанах за эти два месяца, и вернуть их обратно будет непросто. К тому же из страха перед второй волной коронавируса, как считают они, клиент "никогда не будет прежним", и это неизбежно придется учитывать.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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