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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T05:28
https://ria.ru/20200526/1571983622.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев COVID-19

05:28 26.05.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 26 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 225, выздоровели 10 275, скончались 269, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 267 жертвах. По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 16 из 19 новых случаев имеют локальное происхождение, а три завезены из-за границы. Географически девять случаев зафиксированы в Сеуле, остальные по всей стране, два зараженных выявлены на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 275, что составляет более 91%. Анализы 22 044 человек пока в работе, всего после проверки на коронавирус отрицательные результаты обнаружены более чем у 806 тысяч человек. Число жертв возросло до 269 человек, больше всего жертв в Тэгу (184) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране. Еще 19 человек погибли в центральной провинции Кёнгидо.
Число зараженных в Сеуле возросло до 783 человек, в Тэгу – 6875 человек, 1378 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 768 человек в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,5%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,8% случаев. По меньшей мере 1218 случаев (10,8%) завезли из-за границы, из них 88,2% - южнокорейские граждане.
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На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 521 зараженного. Для всех прибывающих из-за границы в стране действует двухнедельный карантин, а с 11 мая им всем также делают обязательный тест на коронавирус вне зависимости от страны прилета и наличия симптомов.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 247. Вирус распространился в заведениях с большим количеством меняющихся посетителей, списков которых владельцы клубов не составляли. В связи с этим кластером проверили более уже 83 тысячи человек. С 11 мая правительство страны вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было, куда прислать результат.
Чтобы найти всех, кто мог контактировать с зараженными, власти отслеживают мобильные данные, данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что приводит к незаметному распространению вируса, остановить которое власти не могут. Поэтому жителей призывают "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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