В Южной Корее за сутки зафиксировали 19 случаев COVID-19

СЕУЛ, 26 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 19 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 , общее число зараженных выросло до 11 225, выздоровели 10 275, скончались 269, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 267 жертвах. По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 16 из 19 новых случаев имеют локальное происхождение, а три завезены из-за границы. Географически девять случаев зафиксированы в Сеуле , остальные по всей стране, два зараженных выявлены на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 49 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 275, что составляет более 91%. Анализы 22 044 человек пока в работе, всего после проверки на коронавирус отрицательные результаты обнаружены более чем у 806 тысяч человек. Число жертв возросло до 269 человек, больше всего жертв в Тэгу (184) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране. Еще 19 человек погибли в центральной провинции Кёнгидо

Число зараженных в Сеуле возросло до 783 человек, в Тэгу – 6875 человек, 1378 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 768 человек в провинции Кёнгидо. Более 5,2 тысячи человек (46,5%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 79,8% случаев. По меньшей мере 1218 случаев (10,8%) завезли из-за границы, из них 88,2% - южнокорейские граждане.

На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 521 зараженного. Для всех прибывающих из-за границы в стране действует двухнедельный карантин, а с 11 мая им всем также делают обязательный тест на коронавирус вне зависимости от страны прилета и наличия симптомов.

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 247. Вирус распространился в заведениях с большим количеством меняющихся посетителей, списков которых владельцы клубов не составляли. В связи с этим кластером проверили более уже 83 тысячи человек. С 11 мая правительство страны вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было, куда прислать результат.

Чтобы найти всех, кто мог контактировать с зараженными, власти отслеживают мобильные данные, данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что приводит к незаметному распространению вируса, остановить которое власти не могут. Поэтому жителей призывают "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.