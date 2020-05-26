Казахстанская биржа настроилась на малый и средний бизнес из России

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) имеет в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) имеет в Казахстане отдельный правовой статус и собственную судебную систему на принципах английского права, но известен он, прежде всего, международной биржей AIX, которая была площадкой приватизации крупнейших казахстанских компаний. Сейчас он привлекает все больше частных компаний из ЕАЭС , создавая для них особые условия, и конкурируя в этом с такими признанными мировыми финансовыми центрами как Лондон или Сингапур , заявил в интервью РИА Новости управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов

"Мы за последние два-три года провели масштабное road show на рынках стран Евразийского экономического союза и в России, причем не только в Москве , но и в других городах-миллионниках, призывая многие предприятия изучить и получить возможность дополнительного фондирования через биржу МФЦА", - сказал Келимбетов.

"Нам очень важно сейчас перезапустить рынок капитала. То есть предоставить возможность для компаний получить дополнительное финансирование через механизм долевого участия, привлечение дополнительных акционеров. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса. Хотя малый и средний бизнес с точки зрения российских масштабов – это достаточно крупное предприятие для экономики Казахстана", - заявил Келимбетов.

В прошлом году дополнительный листинг на бирже AIX получила российская компания " Полиметалл ", но основной ориентир для казахстанской биржи сейчас - это молодые быстрорастущие компании, которые остро нуждаются в средствах для развития. Биржа создает особые инструменты для такого бизнеса, например - специальные условия фондирования молодых горнорудных компаний.

Юниорский сегмент

"Во всём мире есть большой спрос на так называемые юниорские горнорудные компании, которые нуждаются в фондировании для геологоразведки. Это достаточно большие капиталовложения, и они требуют сохранности инвестиций и понимания, что процесс устроен прозрачно. В таких странах, как Канада Австралия , где последние 100 лет активно развивалась горнорудная промышленность, были выработаны соответствующие принципы доказательства объёмов и резервов, которые в разрабатываемых месторождениях присутствуют", - заметил Келимбетов.

Эти австралийские и канадские стандарты - так называемые стандарты JORC - теперь применяются и в Казахстане наравне в национальными, позволяя получить фондирование через биржу.

"Нам ещё предстоит найти и финансовые институты, и маркет-мейкеров, которые будут активно поддерживать торговлю этими ценными бумагами. Но это очень многообещающий сегмент биржевой торговли. Особенно с учётом того, что в самом Казахстане находится достаточно большое количество месторождений, которые требуют фондирования и быстрой геологоразведки. А также в наших странах-соседях – и в Российской Федерации , и в Монголии тоже есть большой спрос на это", - отметил он.

"Мы могли бы стать соответствующей платформой для равноценного обмена: с одной стороны - фондирование ликвидности от первоклассных глобальных инвесторов и, с другой стороны - доступ к первоклассным месторождениям в сфере горнорудной промышленности", - сказал он.

Не только биржа

Для широкой публики МФЦА ассоциируется прежде всего с биржей, но он предлагает не только биржевые инструменты. "Мы предоставляем возможность привлечения и средств фондов прямых инвестиций, а также возможность получить инвесторов через различные совместные фонды, которые дислоцируются на территории и в юрисдикции МФЦА", - рассказал управляющий центра.

"Это и краудфандинг, и возможность получения различной поддержки через цифровые платформы, через цифровые банки. Это всё мы также будем консолидировать, и распространять для предприятий малого и среднего бизнеса не только Казахстана, но и стран Евразийского экономического союза", - добавил он.

В финансовом центре создан центр компетенций и отдельный регулятор для поддержки инновационных компаний. "Это так называемая проблема "яйца и курицы". То есть, что должно появиться прежде: продукт или регулирование для него? Новая услуга не возникнет, пока её не поддержит тот или иной государственный регулирующий орган", - пояснил Келимбетов. Здесь Казахстан пошел по пути таких стран, как Великобритания и Сингапур, где регулирование настроено не только на традиционный бизнес, но, прежде всего, на создание новых рынков.

"Сегодняшние вызовы увеличат инвестиции и венчурных фондов, и бизнес-ангелов, и крупных компаний, которые активно скупают и присоединяют цифровые стартапы - в том числе это делают и цифровые гиганты. Кто-то хочет, таким образом, получить новые технологии, кто-то - инкорпорировать команды талантливых менеджеров и программистов в свои коллективы. Сегодня этот процесс будет только усиливаться", - уверен он.

"Мы в прошлом году практически 120 стартапов пропустили через себя и соединили их с крупнейшими акселерационными программами и в Силиконовой долине, и в Дубаи, в Абу-Даби, в Сингапуре. И я думаю, что такая поддержка механизма венчурного инвестирования сейчас будет находить равновесие", - рассказал Келимбетов.

Дела судебные

Преимущества МФЦА на пространстве ЕАЭС создают судебные органы, действующие на основе английского права. "Вы знаете, что в том же Лондонском суде после самих англичан, наибольшее число услуг оказывают гражданам России и Казахстана. Поэтому часть этой активности мы пытаемся переключить на себя", - рассказал Келимбетов.

Он отметил, что экономический кризис, вызванный пандемией, создал большой фронт работ для юристов: многие контракты оказались сорванными из-за форс-мажорных ситуаций, и суды ждут всплеска инвестиционных споров. "Как раз на базе общего права у нас созданы специальные институты таких споров", - рассказал управляющий МФЦА. На площадке центра действует даже так называемый "мини-суд" для небольших тяжб - на сумму не больше 150 тысяч долларов.

"Но суд - это мероприятие дорогое и публичное, не каждая компания хочет проходить через эту стадию. Поэтому многие вопросы решаются на стадии в рамках арбитражных процессов", - добавил Келимбетов. Он напомнил, что в МФЦА зарегистрировано 37 арбитров, которые работают как в рамках общего, так и в рамках континентального права.

"Более конфиденциальная и гораздо менее затратная стадия – это медиация, когда стороны примиряются. Их проще примирить, чтобы они договорились и заключили своего рода мировое соглашение. Вот таких процессов у нас получилось порядка 69 на сегодняшний день. Это говорит о том, что компании достаточно быстро договариваются друг с другом. И механизм медиации менее хлопотный для многих стран", - рассказал он.