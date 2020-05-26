Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство культуры РФ в ближайшее время обратится в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам, в случае принятия этого решения будут покрыты такие первоочередные нужды, как кормление животных и их ветеринарное обслуживание, заявила в интервью РИА Новости министр культуры Ольга Любимова.
Ранее Минкультуры просило руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры проинформировать ведомство об объемах необходимой финансовой поддержки частных цирков и зоопарков.
"Частные цирки и зоопарки вправе рассчитывать на меры поддержки, уже принятые для субъектов малого и среднего бизнеса. Но мы инициировали и провели дополнительно мониторинг потребности в других формах поддержки. Сейчас анализируем присланные материалы из регионов. Есть и позитивные кейсы, например, в Нижнем Новгороде частному зоопарку "Лимпопо" власти выделили 1 миллион рублей. Анапский дельфинарий также получил аналогичную поддержку, но уже с учетом решений правительства РФ", - рассказала Любимова.
По ее словам, конкретная помощь начинает доходить до адресатов, например, Барнаульскому зоопарку "Лесная сказка", Воронежскому и Екатеринбургскому зоопаркам, Океанариуму города Когалыма также обещали оказать поддержку.
"Думаю, в ближайшее время мы обратимся в правительство с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку частным циркам и зоопаркам. Если такое решение будет принято, то новые меры покроют такие первоочередные нужды, как кормление животных и их ветеринарное обслуживание", - отметила министр.
Любимова подчеркнула, что всего по результатам мониторинга в субъектах сейчас 106 организаций и индивидуальных предпринимателей, на содержании которых находятся более 52 тысяч обитателей, в том числе 1723 животных и пернатых в частных цирках; основное количество, более 50 тысяч, - это обитатели океанариумов и зоопарков.