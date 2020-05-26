Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков

"Частные цирки и зоопарки вправе рассчитывать на меры поддержки, уже принятые для субъектов малого и среднего бизнеса. Но мы инициировали и провели дополнительно мониторинг потребности в других формах поддержки. Сейчас анализируем присланные материалы из регионов. Есть и позитивные кейсы, например, в Нижнем Новгороде частному зоопарку "Лимпопо" власти выделили 1 миллион рублей. Анапский дельфинарий также получил аналогичную поддержку, но уже с учетом решений правительства РФ", - рассказала Любимова.