В Москве планируют опробовать использование приложения вместо паспорта

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с инициативой провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Эксперимент, согласно документу, пройдет в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

"Мобильный идентификатор"

При помощи приложения "Мобильный идентификатор" в эксперименте сможет участвовать любой гражданин России старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства или пребывания в столице. Для этого ему необходимо иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг.

Для получения и активации мобильного приложения надо будет обратиться в пилотный МФЦ с заявлением и пакетом документов. Для активации "Мобильного идентификатора" необходимо будет предоставить свои биометрические данные.

Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки в этом ведомстве. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче обычного паспорта (законом установлен срок 10 дней).

Без паспорта через приложение можно будет, в частности, зарегистрировать ИП, подать декларацию 3-НДФЛ, получить выписки из ЕГРН, обратиться в Пенсионный фонд или встать на учет по месту пребывания.

Использование приложения не исключает право пользоваться паспортом. Ответственность за сохранность данных, связанных с применением приложения, в том числе используемых для доступа к приложению, возложена на пользователя, говорится в проекте постановления.

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Электронный паспорт

В России уже несколько лет обсуждается возможность замены гражданского паспорта на электронный аналог.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова ранее рассказала газете " Известия ", как будут выглядеть новые российские паспорта.

По ее словам, что новый электронный документ будет напоминать банковскую карту, в которую будет вшит чип, как на загранпаспорте.