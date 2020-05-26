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В Москве планируют опробовать использование приложения вместо паспорта
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РИА Новости

В Москве планируют опробовать использование приложения вместо паспорта

03:04 26.05.2020 (обновлено: 03:21 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта
Паспорта
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с инициативой провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.
Эксперимент, согласно документу, пройдет в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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"Мобильный идентификатор"

При помощи приложения "Мобильный идентификатор" в эксперименте сможет участвовать любой гражданин России старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства или пребывания в столице. Для этого ему необходимо иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг.
Для получения и активации мобильного приложения надо будет обратиться в пилотный МФЦ с заявлением и пакетом документов. Для активации "Мобильного идентификатора" необходимо будет предоставить свои биометрические данные.
Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки в этом ведомстве. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче обычного паспорта (законом установлен срок 10 дней).
Без паспорта через приложение можно будет, в частности, зарегистрировать ИП, подать декларацию 3-НДФЛ, получить выписки из ЕГРН, обратиться в Пенсионный фонд или встать на учет по месту пребывания.
Использование приложения не исключает право пользоваться паспортом. Ответственность за сохранность данных, связанных с применением приложения, в том числе используемых для доступа к приложению, возложена на пользователя, говорится в проекте постановления.
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Электронный паспорт

В России уже несколько лет обсуждается возможность замены гражданского паспорта на электронный аналог.
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова ранее рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
По ее словам, что новый электронный документ будет напоминать банковскую карту, в которую будет вшит чип, как на загранпаспорте.
"Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться", — пояснила специалист.
Чип
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Валентина КазаковаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МоскваОбщество
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