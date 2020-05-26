Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Телеведущий также заявил, что украинцы привыкли " длительной оккупации" и не стремятся к "построению своего национального пространства". "Он (народ - прим. Ред.) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока – готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее", - добавил Дроздов.