Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля". "Эволюционный путь развития страны приводит нас (Украину – Прим. ред.) в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению", – сказал он.
Телеведущий также заявил, что украинцы привыкли " длительной оккупации" и не стремятся к "построению своего национального пространства". "Он (народ - прим. Ред.) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока – готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее", - добавил Дроздов.
"Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского", - подвел итог журналист.
Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".