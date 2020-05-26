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2020-05-26T01:34
https://ria.ru/20200526/1571982044.html
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
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РИА Новости

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

01:34 26.05.2020
78570
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
Дроздов выразил мнение, что украинцы "испорчены технологиями Кремля". "Эволюционный путь развития страны приводит нас (Украину – Прим. ред.) в Малороссию или Россию. Эволюция нас приведет вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению", – сказал он.
Львов, Украина
3 мая, 01:24
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Телеведущий также заявил, что украинцы привыкли " длительной оккупации" и не стремятся к "построению своего национального пространства". "Он (народ - прим. Ред.) соглашается на пространство, которое идет с северо-востока – готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее", - добавил Дроздов.
"Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского", - подвел итог журналист.
Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны "залогом войны" и подчеркнул, что такие люди "должны исчезнуть как вид".
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Обсудить 29
РоссияСитуация на УкраинеОстап ДроздовДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот такие они, "радужные"....!
26 мая, 02:00
Liberia Nav tas
16120100
Западенцы почему-то считают что Украина это они, а когда сталкиваются с реальностью случается когнитивный диссонанс.
26 мая, 03:04
Grim Raz0r
10820200
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