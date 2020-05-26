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2020-05-26T09:18
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"Россия сегодня" поможет абитуриентам-2020 выбрать вуз
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РИА Новости

"Россия сегодня" поможет абитуриентам-2020 выбрать вуз

09:00 26.05.2020 (обновлено: 09:18 26.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь РуссакЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" в десятый раз представил ежегодный обновляемый ресурс "Вузы России: навигатор абитуриента". Он призван помочь выпускникам средних школ сориентироваться при выборе места продолжения образования.
В этом году исследование охватило 498 государственных и 158 негосударственных высших учебных заведений, что на 85 вузов больше, чем в 2019-м. Одной из главных особенностей навигатора этого года является полная адаптация для мобильных устройств, а также возможность делиться выборкой с близкими и друзьями.
"Важной особенностью приемной кампании нынешнего года является практически полный переход выбора университета в онлайн. Именно поэтому создание своего рода мобильной записной книжки, где в любой момент можно увидеть профиль каждого вуза страны, найти номер приемной комиссии и позвонить в нее со своего смартфона, задать вопросы, посмотреть позиции университеты в различных рейтингах и пабликах и поделиться созданной выборкой с родными, представляется нам крайне актуальной задачей", – рассказала руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.
В "Навигаторе — 2020" представлены вузы, ведущие прием как на бюджетную, так и на платную формы обучения. Всего проект охватывает 279 направлений очной подготовки специалистов (бакалавриат и специалитет), реализуемых различными вузами Российской Федерации.
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Абитуриент этого года также сможет найти информацию о стоимости обучения по направлениям подготовки для каждого вуза, на сайте которого был размещен соответствующий приказ. Самые высокие расценки зафиксированы в Университете Иннополис (Республика Татарстан) — 1 200 000 рублей в год. Самая низкая стоимость обучения отмечена в том же регионе — в Российском исламском институте, где она составила 20 000 рублей в год.
В качестве оценки эффективности деятельности вузов в навигаторе добавлена возможность увидеть активность вузов как в глобальных международных рейтингах, так и в "Рейтинге востребованности вузов России". Также в качестве критерия оценки представлены средние баллы ЕГЭ по данным мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
"Социальный навигатор" - информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Навигатор абитуриентаНаталья ТюринаСН_ОбразованиеРоссияМИА "Россия сегодня"Новости агентства
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