В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
У всех них был диагноз пневмония.
Общее число умерших достигло 2110 человек. Накануне в столице скончался 41 пациент с COVID-19.
Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.
Коронавирус нового типа впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.
В России зафиксировали 353 427 случаев COVID-19, из них 118 798 пациентов выздоровели.
В Москве и Подмосковье с 12 мая действует масочный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. В столице необходимо носить и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.