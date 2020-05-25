В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве , сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.

У всех них был диагноз пневмония.

Общее число умерших достигло 2110 человек. Накануне в столице скончался 41 пациент с COVID-19.

Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.

Коронавирус нового типа впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.

В России зафиксировали 353 427 случаев COVID-19, из них 118 798 пациентов выздоровели.

В Москве и Подмосковье с 12 мая действует масочный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. В столице необходимо носить и перчатки.