Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T00:13
https://ria.ru/20200525/1571981487.html
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710976_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_d9d209770ce09bc4da338badd23a74be.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

23:48 25.05.2020 (обновлено: 00:13 26.05.2020)
4151
© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
У всех них был диагноз пневмония.
Общее число умерших достигло 2110 человек. Накануне в столице скончался 41 пациент с COVID-19.
Оперативный штаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением.
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
Вчера, 19:17Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Коронавирус нового типа впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.
В России зафиксировали 353 427 случаев COVID-19, из них 118 798 пациентов выздоровели.
В Москве и Подмосковье с 12 мая действует масочный режим. Жители обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественных местах, транспорте и на работе. В столице необходимо носить и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
55041417
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваОбщество
Популярные комментарии
-Доктор, какую причину смерти писать? -Пиши -коронавирус! -Какой, нафиг коронавирус, на трупе семь ножевых и два огнестрельных?! -Пиши, коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний! )) Черный юмор, канешн.. Но, позвольте спросить, а сколько, в принципе, в Москве в межсезонье погибает людей от пневмонии??!!
26 мая, 00:35
Елена Колпакова
510005
" Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб. У всех у них был диагноз пневмония." - да что вы говорите? никогда бы не подумал, что наши мухлюют со статистикой. ведь глаза же такие честные...
26 мая, 00:01
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
410005
Рекомендуем
Мужчина со смартфоном
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
Ракетный двигатель РД-180
Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
Власти Москвы назвали число людей, которые не работают из-за ограничений
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Генномодифицированные рыбки Danio rerio
Биологи открыли новый половой гормон
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус в Сколково
Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Печерский районный суд города Киева
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
03:41В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
Лента новостейМолния