В Дубае 27 мая откроют кинотеатры и спортзалы

"Экономическая деятельность в Дубае возобновится со среды, 27 мая. Вести бизнес, включая работу кинотеатров и спортзалов, разрешено с 06.00 до 23.00 с соблюдением всех мер предосторожности. Решение принято после анализа текущей ситуации в свете происходящего в мире, чтобы гарантировать продолжение нормальной жизни", - сказал Аль Мактум.
В общественных местах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в два метра.
По данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 30 тысяч. От осложнений после вируса скончались 248 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.