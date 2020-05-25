В Дубае 27 мая откроют кинотеатры и спортзалы

"Экономическая деятельность в Дубае возобновится со среды, 27 мая. Вести бизнес, включая работу кинотеатров и спортзалов, разрешено с 06.00 до 23.00 с соблюдением всех мер предосторожности. Решение принято после анализа текущей ситуации в свете происходящего в мире, чтобы гарантировать продолжение нормальной жизни", - сказал Аль Мактум.