Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T23:32
https://ria.ru/20200525/1571981387.html
В Дубае 27 мая откроют кинотеатры и спортзалы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/61/1559866117_0:311:1280:1031_1036x0_80_0_0_388465adf1cb975fab390c3d524d6902.jpg
РИА Новости

В Дубае 27 мая откроют кинотеатры и спортзалы

23:32 25.05.2020
298
© РИА Новости / Людмила ТитоваВид на Дубай
Вид на Дубай
© РИА Новости / Людмила Титова
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Эмират Дубай в ОАЭ с 27 мая возобновляет экономическую деятельность, сообщил в понедельник наследный принц Дубая Хамдан бен Рашид Аль Мактум во время заседания Высшего совета по управлению кризисами. Его слова цитирует информационный центр правительства Дубая.
"Экономическая деятельность в Дубае возобновится со среды, 27 мая. Вести бизнес, включая работу кинотеатров и спортзалов, разрешено с 06.00 до 23.00 с соблюдением всех мер предосторожности. Решение принято после анализа текущей ситуации в свете происходящего в мире, чтобы гарантировать продолжение нормальной жизни", - сказал Аль Мактум.
В общественных местах необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в два метра.
По данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 30 тысяч. От осложнений после вируса скончались 248 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Вчера, 22:52Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона
320002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДубай (эмират)ОАЭДубай (город)В мире
Рекомендуем
Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха
Саудовская Аравия с 28 мая начнет возвращаться к обычной жизни
Партия аппаратов искусственной вентиляции легких
США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Аргентина
В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
Печерский районный суд города Киева
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Купола
РПЦ: строительство храма Александра Невского в Москве приостановлено
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Москве ликвидировали пожар на территории ТЭЦ
Последствия урагана в Омске
Эксперты спрогнозировали ураганы в средней полосе России и Сибири
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Эксперты не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++
Нефтяная качалка
В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
Власти Москвы назвали число людей, которые не работают из-за ограничений
Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома
В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
Эскиз космического корабля Crew Dragon
В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
03:41В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
Лента новостейМолния