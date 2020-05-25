Эксперты спрогнозировали ураганы в средней полосе России и Сибири

"Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата", - говорится в сообщении.