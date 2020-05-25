Эксперты спрогнозировали ураганы в средней полосе России и Сибири

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число ураганов и смерчей может вырасти этим летом на территории средней полосы России и в регионах Сибири, сообщается на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС.
"Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой прогноз подтверждается ураганом, зарегистрированным 13 мая в Чите.