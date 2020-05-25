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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T23:26
https://ria.ru/20200525/1571981289.html
Саудовская Аравия с 28 мая начнет возвращаться к обычной жизни
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/45/1551554527_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_d5751b4591a47e49ce3a3a227f75d6a0.jpg
РИА Новости

Саудовская Аравия с 28 мая начнет возвращаться к обычной жизни

23:26 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдания неподалеку от старого рынка в городе Доха
Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 25 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия с четверга начинает постепенное возвращение к обычной жизни после ограничений из-за коронавируса, сообщил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
"Начиная с четверга, 28 мая, постепенно начинается реализация новых этапов до полного возвращения ситуации к норме. Эти этапы основаны на расширении проведения тестов для раннего определения болезни и расширения возможностей для лечения сложных случаев", - сказал ар-Рабиа в эфире телеканала Al-Ekhbariya.
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Он отметил, что для возвращения к нормальной жизни всем необходимо проявлять максимум сознательности и ответственности.
Несмотря на планы по снятию ограничений, число выявленных случаев заболевания в королевстве продолжает неуклонно расти, Саудовская Аравия занимает первое место в арабском мире по числу заболевших. По сведениям минздрава, за последние сутки в стране выявлены еще более 2.2 тысяч заболевших, в связи с чем общее количество заболевших превысило 74,7 тысячи в начала пандемии. При этом умерли 399 человек и выздоровели более 45,6 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияВ мире
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