Саудовская Аравия с 28 мая начнет возвращаться к обычной жизни

Несмотря на планы по снятию ограничений, число выявленных случаев заболевания в королевстве продолжает неуклонно расти, Саудовская Аравия занимает первое место в арабском мире по числу заболевших. По сведениям минздрава, за последние сутки в стране выявлены еще более 2.2 тысяч заболевших, в связи с чем общее количество заболевших превысило 74,7 тысячи в начала пандемии. При этом умерли 399 человек и выздоровели более 45,6 тысяч.