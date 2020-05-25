Книгу о программе "200 храмов" издали при участи РПЦ

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Книга о церквях, построенных за 10 лет по программе строительства православных храмов в Москве, более известной как "200 храмов", вышла в печать 24 мая, сообщает финансово-хозяйственное управление РПЦ.

"Ко Дню славянской письменности и культуры вышла в свет книга "Москва православная XXI века", посвященная десятилетию программы строительства православных храмов в столице", - говорится в сообщении на сайте управления.

Как отмечается, в книге представлены истории более 70 храмов, "построенных в столице в рамках самого масштабного проекта церкви и государства в новейшей истории России", а также фотографии храмов и богослужебной жизни приходов.

Авторами книги стали председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, а также куратор программы, советник мэра Москвы и патриарха Московского и вся Руси по вопросам строительства, депутат Госдумы Владимир Ресин.

"По благословению патриарха Кирилла мы строим не просто храмы, но храмовые комплексы, которые позволяют на каждом приходе развивать миссионерское, просветительское, социальное служение, активизировать работу с молодежью. Новые храмы становятся и духовными, и социальными центрами в своих районах", - сказал митрополит Игнатий, слова которого приводятся в сообщении.

"В этом году исполняется 10 лет с момента запуска проекта, и в этом же году мы рассчитываем построить сотый храм программы", - сказал Ресин.