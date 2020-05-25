Власти Москвы назвали число людей, которые не работают из-за ограничений

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В режиме ограничений действует или почти не работает примерно 15% экономики В режиме ограничений действует или почти не работает примерно 15% экономики Москвы , рассказал заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов , его слова приводит "Россия 24"

По словам чиновника, речь идет о порядка миллионе человек, если говорить о тех сферах, которые в настоящее время не работают.

Ранее в интервью РИА Новости Ефимов сообщил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно запустить непродовольственную торговлю. Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос открытия летних веранд.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По последним данным организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч скончались.

В России выявили 353 427 случаев COVID-19, из этого числа 118 798 пациентов выздоровели, 3633 — умерли.