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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T00:20
https://ria.ru/20200525/1571981130.html
Власти Москвы назвали число людей, которые не работают из-за ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569744875_0:598:2578:2048_1036x0_80_0_0_90830c9754f0296c7f236229f19b8aed.jpg
РИА Новости

Власти Москвы назвали число людей, которые не работают из-за ограничений

23:15 25.05.2020 (обновлено: 00:20 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБаннер на здании кинотеатра "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Баннер на здании кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В режиме ограничений действует или почти не работает примерно 15% экономики Москвы, рассказал заммэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов, его слова приводит "Россия 24".
По словам чиновника, речь идет о порядка миллионе человек, если говорить о тех сферах, которые в настоящее время не работают.
Ранее в интервью РИА Новости Ефимов сообщил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно запустить непродовольственную торговлю. Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос открытия летних веранд.
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По последним данным организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч скончались.
В России выявили 353 427 случаев COVID-19, из этого числа 118 798 пациентов выздоровели, 3633 — умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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