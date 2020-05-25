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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T23:15
https://ria.ru/20200525/1571981093.html
В Ракитянской ЦРБ под Белгородом 45 человек заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Ракитянской ЦРБ под Белгородом 45 человек заболели COVID-19

23:15 25.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Департамент здравоохранения Белгородской области выявил 45 заболевших COVID-19 в Ракитянской ЦРБ, из них 25 - медики, сообщило правительство Белгородской области.
На прошлой неделе департамент заявлял о проверке сообщений в соцсетях о массовом заболевании медиков в Ракитянской ЦРБ. При этом, по официальным данным, в медучреждении были закрыты три отделения: терапевтическое, хирургическое и акушерское. Число заболевших власти не озвучивали.
В понедельник правительство региона сообщает о закрытии всех стационарных отделений ЦРБ из-за выявления в них зараженных COVID-19, остается работать только поликлиника.
"На данный момент на базе ЦРБ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом: 7 пациентов, 6 врачей, 19 человек из числа среднего медицинского персонала, 13 человек из числа не медицинского персонала больницы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что региональный Роспотребнадзор связывает случаи заболевания с заносом инфекции в больницу пациентами. В частности, два пациента поступили в терапевтическое и хирургическое отделения. У одного было нарушение мозгового кровообращения, а у другого — острый пиелонефрит. Уже в стационаре у них начали проявляться симптомы респираторного заболевания. В итоге коронавирус выявили у сотрудников других отделений. Власти подчеркивают, что на данный момент обследован весь персонал больницы и все контактные лица.
У ряда пациентов и сотрудников больницы болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.
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"Пять пациентов и шесть сотрудников с диагнозом пневмония были направлены в городскую больницу №2 Белгорода. В случае с двумя сотрудниками Ракитянской ЦРБ болезнь привела к летальным исходам", - информируют власти.
Ранее сообщалось, что одна из скончавшихся медиков – заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач России Валентина Карташова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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