В Ракитянской ЦРБ под Белгородом 45 человек заболели COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Белгородской области выявил 45 заболевших COVID-19 в Ракитянской ЦРБ, из них 25 - медики, сообщило правительство Белгородской области.

На прошлой неделе департамент заявлял о проверке сообщений в соцсетях о массовом заболевании медиков в Ракитянской ЦРБ. При этом, по официальным данным, в медучреждении были закрыты три отделения: терапевтическое, хирургическое и акушерское. Число заболевших власти не озвучивали.

В понедельник правительство региона сообщает о закрытии всех стационарных отделений ЦРБ из-за выявления в них зараженных COVID-19, остается работать только поликлиника.

"На данный момент на базе ЦРБ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом: 7 пациентов, 6 врачей, 19 человек из числа среднего медицинского персонала, 13 человек из числа не медицинского персонала больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный Роспотребнадзор связывает случаи заболевания с заносом инфекции в больницу пациентами. В частности, два пациента поступили в терапевтическое и хирургическое отделения. У одного было нарушение мозгового кровообращения, а у другого — острый пиелонефрит. Уже в стационаре у них начали проявляться симптомы респираторного заболевания. В итоге коронавирус выявили у сотрудников других отделений. Власти подчеркивают, что на данный момент обследован весь персонал больницы и все контактные лица.

У ряда пациентов и сотрудников больницы болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

"Пять пациентов и шесть сотрудников с диагнозом пневмония были направлены в городскую больницу №2 Белгорода . В случае с двумя сотрудниками Ракитянской ЦРБ болезнь привела к летальным исходам", - информируют власти.

Ранее сообщалось, что одна из скончавшихся медиков – заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач России Валентина Карташова.