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Религия и мировоззрение
2020-05-25T23:21
https://ria.ru/20200525/1571981036.html
РПЦ: строительство храма Александра Невского в Москве приостановлено
https://cdn24.img.ria.ru/images/155657/80/1556578018_0:166:3078:1897_1036x0_80_0_0_cbb136fc040e4c9c6d1a2faaccdd7294.jpg
РИА Новости

РПЦ: строительство храма Александра Невского в Москве приостановлено

23:21 25.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Строительство храма в честь благоверного князя Александра Невского на северо-западе Москвы приостановлено из-за недостатка средства, церковь возводится на месте бывших артиллерийских складов времен Великой Отечественной войны, сообщило в понедельник финансово-хозяйственное управление (ФХУ) Московского патриархата.
"Для продолжения строительства храмового комплекса с храмом благоверного великого князя Александра Невского в Хорошево-Мневниках приход и викариатство при поддержке префектуры Северо-Западного административного округа активно ищут средства", - говорится в сообщении по итогам прошедшего селекторного онлайн-совещания с участием главы ФХУ митрополита Игнатия и куратора программы строительства храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.
Как напомнили в финансово-хозяйственном управлении, к разработке котлована, находящегося на территории бывших артиллерийских складов, приступили еще в 2016 году. "Была проведена большая работа по расчистке участка от мин и снарядов. Однако у прихода нет крупного благотворителя, средства собирает община, потому перебои с финансированием неизбежны", - констатировали в ФХУ.
Ранее был возведен первый этаж храма, в котором был обустроен алтарь.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийВладимир Ресин
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