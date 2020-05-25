РПЦ: строительство храма Александра Невского в Москве приостановлено

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Строительство храма в честь благоверного князя Александра Невского на северо-западе Москвы приостановлено из-за недостатка средства, церковь возводится на месте бывших артиллерийских складов времен Великой Отечественной войны, сообщило в понедельник финансово-хозяйственное управление (ФХУ) Московского патриархата.

"Для продолжения строительства храмового комплекса с храмом благоверного великого князя Александра Невского в Хорошево-Мневниках приход и викариатство при поддержке префектуры Северо-Западного административного округа активно ищут средства", - говорится в сообщении по итогам прошедшего селекторного онлайн-совещания с участием главы ФХУ митрополита Игнатия и куратора программы строительства храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Как напомнили в финансово-хозяйственном управлении, к разработке котлована, находящегося на территории бывших артиллерийских складов, приступили еще в 2016 году. "Была проведена большая работа по расчистке участка от мин и снарядов. Однако у прихода нет крупного благотворителя, средства собирает община, потому перебои с финансированием неизбежны", - констатировали в ФХУ.