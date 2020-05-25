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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:52
https://ria.ru/20200525/1571980878.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона

22:52 25.05.2020
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 5,3 миллиона, умерли свыше 342 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 264 новых случая заболевания COVID-19, умерли 4342 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 304 772, количество летальных исходов - 342 029.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 395 295.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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