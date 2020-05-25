Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 5,3 миллиона, умерли свыше 342 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 264 новых случая заболевания COVID-19, умерли 4342 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 304 772, количество летальных исходов - 342 029.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 395 295.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.