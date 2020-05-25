Традиционное поклонение ламе Этигэлову отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В главный буддийский праздник – В главный буддийский праздник – Весак , который пройдет в России с 4 по 6 июня, верующие из-за эпидемии коронавируса не смогут совершить традиционное поклонение XII Пандито хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову, говорится в сообщении службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана, опубликованном на странице Facebook дацана в понедельник.

"В связи с пандемией коронавируса поклонение телу XII Пандито хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову отменяется", - говорится в сообщении.

В Иволгинском дацане отмечают, что основной день праздника придется на 5 июня. "В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тысяч лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни. В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны", - подытожили в дацане.

Двадцать третьего мая у российских буддистов начался Буянта сара, или "Благой месяц" - по лунному календарю. В это время верующие традиционно участвуют в ритуалах и медитациях, совершают паломничество к святым местам, ритуальные круги Горо (обход вокруг святого места), посещают учения лам, а также совершают благие дела, например, раздают милостыню и пищу нуждающимся.

Ранее в Буддийской традиционной Сангхи России попросили верующих во время "Благого месяца" молиться дома - в связи с эпидемией коронавируса.

В 15-й день Благого месяца отмечают главный буддийский праздник – Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал). В этот раз он пройдет с 4 по 6 июня: верующие вспомнят день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день.

Даши-Доржо умер в 1927 году во время медитации. Буддисты считают, что он достиг постижения Пустоты - великой реальности всех явлений. Тело до 2002 года практически не подверглось тлению и теперь хранится как святыня. Доступ к телу главы буддистов открывается лишь несколько раз в год, во время больших религиозных праздников.