Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-25T23:41
https://ria.ru/20200525/1571980851.html
Традиционное поклонение ламе Этигэлову отменили из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/152016/69/1520166931_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a6ef93a46a845206f324d052122b917d.jpg
РИА Новости

Традиционное поклонение ламе Этигэлову отменили из-за коронавируса

22:54 25.05.2020 (обновлено: 23:41 25.05.2020)
223
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в Республике Бурятия
Иволгинский дацан в Республике Бурятия
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В главный буддийский праздник – Весак, который пройдет в России с 4 по 6 июня, верующие из-за эпидемии коронавируса не смогут совершить традиционное поклонение XII Пандито хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову, говорится в сообщении службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана, опубликованном на странице Facebook дацана в понедельник.
"В связи с пандемией коронавируса поклонение телу XII Пандито хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову отменяется", - говорится в сообщении.
В Иволгинском дацане отмечают, что основной день праздника придется на 5 июня. "В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тысяч лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) на 81-м году жизни. В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны", - подытожили в дацане.
Двадцать третьего мая у российских буддистов начался Буянта сара, или "Благой месяц" - по лунному календарю. В это время верующие традиционно участвуют в ритуалах и медитациях, совершают паломничество к святым местам, ритуальные круги Горо (обход вокруг святого места), посещают учения лам, а также совершают благие дела, например, раздают милостыню и пищу нуждающимся.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
19 мая, 10:14Религия и мировоззрение
Далай-лама поблагодарил медиков и монахов за работу и молитвы
Ранее в Буддийской традиционной Сангхи России попросили верующих во время "Благого месяца" молиться дома - в связи с эпидемией коронавируса.
В 15-й день Благого месяца отмечают главный буддийский праздник – Весак (тибетцы называют его Сага Дава, а монголы и традиционные буддисты России — Дончод хурал). В этот раз он пройдет с 4 по 6 июня: верующие вспомнят день рождения Будды Татхагаты Гаутамы, достижения им просветления и паранирваны. Все эти события произошли в разное время, но, как верят буддисты, в один и тот же день.
Даши-Доржо умер в 1927 году во время медитации. Буддисты считают, что он достиг постижения Пустоты - великой реальности всех явлений. Тело до 2002 года практически не подверглось тлению и теперь хранится как святыня. Доступ к телу главы буддистов открывается лишь несколько раз в год, во время больших религиозных праздников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Буддийский храм
5 мая, 08:57Распространение нового коронавируса
В Таиланде запретили публичные церемонии в храмах в день праздника Весак
102010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераДень ВесакКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияНовости - Религия и мировоззрениеБуддизмОбщество
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Купола
РПЦ: строительство храма Александра Невского в Москве приостановлено
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Флаг Швеции в Стокгольме
Bloomberg: Швеция столкнулась с кризисом, несмотря на отказ от карантина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
У Бориса Джонсона после COVID-19 ухудшилось зрение
Генномодифицированные рыбки Danio rerio
Биологи открыли новый половой гормон
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Эпидемиолог считает, что вакцина от COVID-19 вряд ли будет универсальной
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В Ракитянской ЦРБ под Белгородом 45 человек заболели COVID-19
Мужчина со смартфоном
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
Ракетный двигатель РД-180
Украина захотела "выбить" Россию из космических программ США
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Последствия урагана в Омске
Эксперты спрогнозировали ураганы в средней полосе России и Сибири
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Депутат Госдумы, советник патриарха Кирилла по вопросам строительства Владимир Ресин.на строительстве храма в Москве
Книгу о программе "200 храмов" издали при участи РПЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
03:41В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
Лента новостейМолния