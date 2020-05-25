В Пензенской области с июня начнут делать тесты на антитела к COVID-19

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Медучреждения Пензенской области с июня начнут проводить тесты на антитела к коронавирусу своим работникам, направляемым на госпитализацию пациентам, а также потенциальным донорам плазмы для лечения пациентов с COVID-19, сообщила пресс-служба губернатора.
"С июня… тесты на антитела больницы будут проводить своим медицинским работникам, а также пациентам, которые направляются на госпитализацию… Особая работа - у регионального центра крови. Его сотрудники также будут проводить данный анализ, чтобы выявить потенциальных доноров, имеющих иммунитет к коронавирусу, для формирования банка плазмы от таких доноров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первым ИФА-тестирование начнет областной центр специальных видов медицинской помощи (больница КИМ), который уже приобрел указанные тесты.
Всего в области лабораторно подтверждены 1803 случая коронавируса. Скончались 15 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1365.
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