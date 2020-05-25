В Пензенской области с июня начнут делать тесты на антитела к COVID-19

"С июня… тесты на антитела больницы будут проводить своим медицинским работникам, а также пациентам, которые направляются на госпитализацию… Особая работа - у регионального центра крови. Его сотрудники также будут проводить данный анализ, чтобы выявить потенциальных доноров, имеющих иммунитет к коронавирусу, для формирования банка плазмы от таких доноров", - говорится в сообщении.