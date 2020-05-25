Эпидемиолог считает, что вакцина от COVID-19 вряд ли будет универсальной

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вакцина от коронавируса вряд ли будет универсальной для всех групп населения, сама же вакцинация, вероятнее всего, начнется с наиболее уязвимых групп, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Должна быть доказана, прежде всего, безопасность, а не только иммуногенность, для разных групп населения: для 65+, для лиц моложе, для беременных, для детей разного возраста. У детей тоже несколько градаций: с 18 до 19, моложе 6-летнего возраста. Поэтому это не значит, что появится одна универсальная вакцина, которая будет способна защищать и детей, и беременных, и лиц молодых, и пожилого возраста", — сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".
Горелов также обратил внимание, что немногие препараты, которые находятся сейчас в разработке, дойдут до серийного выпуска.
"Я полагаю, что вакцинация начнется с групп риска и лиц, имеющих хронические заболевания. То есть, наиболее уязвимые и адресные, фокусные группы, на которые направлены взгляды здравоохранения всех стран мира", — отметил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.