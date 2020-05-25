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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T22:41
https://ria.ru/20200525/1571980262.html
Эпидемиолог считает, что вакцина от COVID-19 вряд ли будет универсальной
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_92ee60f6aa9fd1ed71d5ce807b416ca4.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог считает, что вакцина от COVID-19 вряд ли будет универсальной

22:41 25.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вакцина от коронавируса вряд ли будет универсальной для всех групп населения, сама же вакцинация, вероятнее всего, начнется с наиболее уязвимых групп, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Должна быть доказана, прежде всего, безопасность, а не только иммуногенность, для разных групп населения: для 65+, для лиц моложе, для беременных, для детей разного возраста. У детей тоже несколько градаций: с 18 до 19, моложе 6-летнего возраста. Поэтому это не значит, что появится одна универсальная вакцина, которая будет способна защищать и детей, и беременных, и лиц молодых, и пожилого возраста", — сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".
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Горелов также обратил внимание, что немногие препараты, которые находятся сейчас в разработке, дойдут до серийного выпуска.
"Я полагаю, что вакцинация начнется с групп риска и лиц, имеющих хронические заболевания. То есть, наиболее уязвимые и адресные, фокусные группы, на которые направлены взгляды здравоохранения всех стран мира", — отметил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник НИИ в лаборатории
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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