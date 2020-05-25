Эпидемиолог считает, что вакцина от COVID-19 вряд ли будет универсальной

Горелов также обратил внимание, что немногие препараты, которые находятся сейчас в разработке, дойдут до серийного выпуска.

"Я полагаю, что вакцинация начнется с групп риска и лиц, имеющих хронические заболевания. То есть, наиболее уязвимые и адресные, фокусные группы, на которые направлены взгляды здравоохранения всех стран мира", — отметил эксперт.