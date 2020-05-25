СПЧ предложил увеличить оклады педагогам

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предлагает выделить дополнительное финансирование для учебных заведений по итогам года и установить педагогам увеличение оклада в размере от 25% в связи с увеличением их нагрузки, сообщается на сайте Совета.
"Из-за увеличенной нагрузки на педагогов, в том числе психологической, СПЧ рекомендует выделить дополнительное финансирование для учебных заведений по итогам года и установить работникам увеличение оклада в размере от 25%. При этом необходимо проследить, чтобы за апрель-май были сохранены все надбавки и стимулирующие выплаты (зарплата сохранена в полном объеме)", - говорится в сообщении.
Также за использование личного оборудования Совет рекомендует руководителям образовательных учреждений выплатить педагогам ежемесячную компенсацию в размере от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от учебной нагрузки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.